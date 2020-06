Superkern focust op horeca, koopkracht en ziekenhuizen

De tien partijen willen zaterdag op de superkern een nieuw pakket crisismaatregelen uitwerken, met de focus op de horeca en de koopkracht. Ook ligt een voorstel op tafel om 1,5 miljard euro in de ziekenhuizen te pompen.

De regering-Wilmès had vorige week vrijdag al beslist een aantal crisismaatregelen te verlengen, zoals de tijdelijke werkloosheid. Ze had er meteen ook voorstellen van de christelijke vakbond ACV over arbeidsduurvermindering, tijdskrediet en uitloopbanen aan toegevoegd. Dat pakket kreeg geen groen licht op de superkern, waar de tien partijen samenzitten die de regering-Wilmès onderstutten. Er was heel wat wrevel, omdat de regeringspartijen holderdebolder en zonder overleg de vlucht vooruit hadden genomen.

Alle tien partijen legden ondertussen honderd-en-een voorstellen op tafel, maar het is de bedoeling dat de superkern, die zaterdag voor het eerst fysiek weer bijeenkomt in Hertoginnedal, de focus legt op bijkomende steunmaatregelen voor de zwaar getroffen horecasector. Alle partijen zijn daarvoor vragende partij, de groenen namen zelfs het voortouw in de Kamer met hun horecaplan.

Coronapremies

Daarnaast wordt gemikt op maatregelen om de koopkracht te verhogen, het stokpaardje van de Parti Socialiste. Paul Magnette wil een coronapremie van 1.000 euro voor wie tijdens de coronacrisis heeft gewerkt, een premie van 200 euro voor wie onder de armoedegrens leeft en een consumptiecheque van 200 euro voor wie minder dan 2.000 euro netto verdient.

De N-VA heeft het voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) voor een algemene coronapremie overgenomen, waardoor werkgevers hun werknemers een fiscaal en sociaal gunstige premie van 1.000 euro kunnen geven. Die premie moet volgens de N-VA gegeven worden in de vorm van een consumptiekrediet, zodat consumenten het geld uitgeven in zaken die moesten sluiten.

De N-VA wil evenwel niet alleen meer uitgeven, de partij wil ook maatregelen om de flexibiliteit op de arbeidsmarkt te verhogen. De Vlaams-nationalisten bepleiten een tijdelijke opheffing van het verbod op zondagswerk, meer mogelijkheden voor glijdende uren, tijdelijke flexibiliteit in het opsparen van vakantiedagen, een tijdelijke versoepeling van deeltijdse arbeid en het koppelen van tijdelijke werkloosheid aan een beroepsopleiding en inschrijving bij de VDAB.

De plannen rond arbeidsduurvermindering, tijdskrediet en loopbanen, waarover de regering-Wilmès vorige week nog een akkoord had, zijn ondertussen geschrapt. Er is wel een voorstel om 1,5 miljard euro vrij te maken voor de ziekenhuizen om de impact van corona op te vangen. Ziekenhuizen liepen inkomsten mis, omdat ze minder dringende ingrepen moesten uitstellen. De vrees is dat die corona-overbrugging een verborgen extra financiering wordt voor de ziekenhuizen.

Kwaad bloed

Het is afwachten of de tien partijen er zaterdag uit raken, want in en rond de superkern worden nog altijd heel wat politieke oorlogjes uitgevochten.

Er hangt spanning in de lucht met de Vlaamse regering, die vindt dat Alexander De Croo niet moet overdoen wat de Vlaamse regering zelf al in de steigers zette met het Vlaamse steunplan.

De soloslim van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) over zijn bijgestuurde bankenplan voor kmo's heeft kwaad bloed gezet bij de tien partijen, omdat ze andermaal niet geïnformeerd zijn. Maar er hangt ook spanning in de lucht met de Vlaamse regering, die vindt dat De Croo niet moet overdoen wat de Vlaamse regering zelf al in de steigers zette met het Vlaamse steunplan.