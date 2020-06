Superkern gooit staf en mijter weg

Het pakket voor de superkern van vrijdagnamiddag is al flink ingeperkt. De tien partijen die de regering-Wilmès onderstutten, willen niet nog eens het verwijt krijgen dat ze voor Sinterklaas spelen.

De tien partijen die vrijdag op de superkern de koppen weer bijeensteken, hebben hun lesje geleerd. Vorige zaterdag pakten ze nog uit met allerlei cadeautjes, maar er volgde geen applaus, wel veel kritiek. Vooral de beslissing gratis tienrittenkaarten voor het spoor uit te delen, wat de groenen er op de valreep nog hadden doorgekregen, stond symbool voor de sinterklaaspolitiek die weinig bijdraagt aan het beoogde economische herstel, maar de budgettaire putten nog dieper maakt.

Trofee

De meeste partijen willen daarom graag terugkomen op die gratis treintickets, al lijkt dat politiek geen haalbare kaart. De groenen zullen hun trofee nooit uit handen geven, zeker niet nadat ze de voorbije dagen de storm van kritiek hebben doorstaan. Vandaar dat er nu aan wordt gedacht de kostprijs in te perken. Dat kan door af te spreken dat de mensen die gratis tickets bij de NMBS zelf moeten aanvragen, en dat ze op naam staan. Wie ze niet kan gebruiken, kan ze niet doorgeven en zal dan allicht ook niet de moeite doen om ze aan te vragen. 'Dat zal de kostprijs serieus reduceren', luidt het.

Er is geen sprake meer van coronapremies, noch voor leefloners, noch voor de zorg, noch voor iedereen die is blijven werken.

Het ziet er niet naar uit dat de portefeuille weer even makkelijk wordt opengetrokken als tijdens de vorige superkern. Het pakket is al flink ingeperkt. Zo is er geen sprake meer van coronapremies, noch voor leefloners, noch voor de zorg, noch voor wie is blijven werken. Het was de bedoeling in deze ronde vooral nog wat sociale maatregelen te nemen, maar niet al te veel meer. De Parti Socialiste heeft al veel van haar eisen laten vallen, zoals de vraag naar verdere btw-verlagingen en een verbod op ontslagen.

Taxshelter

De regering-Wilmès komt wel met haar eigen minipakket, waarin nog enkele fiscale maatregelen zitten van minister van Financiën Alexander De Croo (open VLD) om bedrijven die in moeilijkheden zijn geraakt verder te kunnen ondersteunen. Het gaat dan over de uitbreiding van de taxshelter naar kmo's en een verhoogde investeringsaftrek, wat bedrijven de kans geeft hun kapitaal op peil te houden.

600 miljoen Vakantiegeld Voor de factuur van 600 miljoen euro, waarmee bedrijven opgezadeld worden voor het betalen van het vakantiegeld van tijdelijk werklozen is nog geen oplossing gevonden.

Ook mikt de regering op een toelage voor de laagste inkomens die onder de armoedegrens zitten. Voor de factuur van 600 miljoen euro waarmee bedrijven opgezadeld worden voor het betalen van het vakantiegeld van tijdelijk werklozen is nog geen oplossing gevonden.

Wel ligt nog altijd het ACV-pakket over arbeidsduurvermindering, tijdskrediet en landingsbanen op de tafel. Daarover raakten de sociale partners het onderling niet eens, maar de regering heeft het pakket al goedgekeurd. Het kreeg wel nog geen groen licht van de superkern. De N-VA is niet van plan daarvoor haar fiat te geven en zal erop aandringen dat dat zo wordt genoteerd. De vraag is of de regering-Wilmès er dan mee kan doorgaan.

Achilleshiel