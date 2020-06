Superkern verlaagt btw voor horeca naar 6 procent

Een btw-verlaging voor de horeca en een belastingvrije consumptiecheque van 300 euro. Het zijn twee van de frappantste maatregelen van het extra coronapakket dat de 'superkern' zaterdag aankondigde.

3,5 miljard. Dat is volgens Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de Franstalige liberalen (MR), de omvang van het steunpakket dat de regering zaterdag afklopte. Of beter: de superkern, de tien partijen die de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès in het parlement steunen.

De focus ligt - na intensieve onderhandelingen om de waslijst verzuchtingen van de tien partijen in te korten - op de horeca en andere sectoren die het door de maatregelen om de pandemie onder controle te houden nog geruime tijd moeilijk zullen hebben. De horeca start maandag 8 juni weer op, na maanden 'lockdown'.

Die sectoren in moeilijkheden genieten van vier specifieke maatregelen:

Een verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus, verlengbaar tot 31 december

voor zelfstandigen tot 31 augustus, verlengbaar tot 31 december Gelijktijdig een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december

tot 31 december Specifiek voor de horeca een btw-verlaging tot 6 procent tot 31 december, uitgezonderd voor alcoholische dranken

tot 31 december, uitgezonderd voor alcoholische dranken Een gedeeltelijk vrijstelling van van de betaling van de bedrijfsvoorheffing

De superkern komt ook met maatregelen om de koopkracht te ondersteunen. Ook hier ligt de focus op de zwaarst getroffen sectoren. Werkgevers kunnen een consumptiecheque van 300 euro toekennen voor gebruik in bijvoorbeeld de horeca of de cultuursector. Die cheque is volledig aftrekbaar en belastingvrij.

Trein

Er komt ook extra steun van zes maal 50 euro per maand voor leefloners, mensen met een beperking en ouderen die recht hebben op inkomensgarantie (IGO). Gekoppeld aan die maatregelen komt er extra steun voor de OCMW's: de federale overheid verhoogt het terugbetalingspercentage tijdelijk met 15 procent.