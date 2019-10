Syrië-strijder en IS-vrouwen dagvaarden Belgische staat

De advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir dagvaarden de Belgische staat om één gewonde terrorist, drie IS-weduwen en hun tien kinderen vanuit Syrië naar ons land of een veilige plek in de regio te brengen.

De advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir starten maandag een kortgeding tegen de Belgische staat. Ze willen dat de overheid één gewonde terrorist, drie IS-weduwen en hun tien kinderen vanuit Syrië naar ons land of een veilige plek in de regio te brengen. De zaak zou eind deze week voor komen, melden Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Hun cliënten zijn drie vrouwen van Syrië-strijders (Nadia Baghouri, Jessie Van Eetvelde en Sabah Hammani), de terrorist Adel Mezroui en hun tien kinderen, die tussen 7 jaar en 6 maanden oud zijn. De vrouwen en kinderen verblijven in het vluchtelingenkamp Al-Hol, dat buiten de bufferzone ligt die de Turken nu bezetten in Syrië. Mezroui ligt in de ziekenboeg van de Koerdische gevangenis in Al-Hasakah.

Rechterarm geamputeerd

De advocaten eisen dat hun cliënten zo snel mogelijk naar een veilige plek worden overgebracht. Dat mag België zijn of een van de buurlanden van Syrië, zoals Turkije, Jordanië of Libanon. Als de Belgische staat niet binnen vijftien dagen in actie schiet, dan vragen de advocaten dwangsommen van 7.500 euro per dag per persoon, met een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro per verzoeker.