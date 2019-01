Syriëstrijder verdacht van diefstal autopsierapporten 22 maart

De 27-jarige man werd in 2016 veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

De man die ervan verdacht wordt een harde schijf met de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 uit het Brusselse parketgebouw gestolen te hebben, is een teruggekeerde Syrië-strijder. Dat blijkt uit het zittingsblad van de Brusselse raadkamer en wordt in gerechtelijke kringen bevestigd. De verdachte zelf ontkent elke betrokkenheid.

Hij werd in 2016 nog veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De man beweerde dat hij in Syrië ook iemand had onthoofd, maar werd daarvoor niet vervolgd.