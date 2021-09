Taboes rond activeren langdurig zieken sneuvelen voorlopig niet

Met de inzet van 60 Terug naar Werk-coördinatoren kiest minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor de voorzichtige aanpak om langdurig zieken weer aan het werk helpen. Een hardere aanpak van zieken die nog kunnen werken, bedrijven en ziekenfondsen komt er voorlopig niet.

Ons land telt binnenkort voor het eerst meer dan 500.000 langdurig zieken. Hun aantal is de voorbije jaren, onder meer door een forse toename van het aantal burn-outs en depressies, snel gestegen. Dat is in de eerste plaats erg voor die mensen zelf, maar het is ook een budgettair probleem voor de overheid, omdat die de betrokken mensen een uitkering moet uitbetalen en voor de bedrijven die nauwelijks nog mensen vinden om vacatures in te vullen.

De regering-Michel nam maatregelen om langdurig zieken die weer aan de slag willen, naar schatting zo'n 50.000 mensen, naar de werkvloer te begeleiden. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaat op dat elan verder. Langdurig zieken die nog willen werken, kunnen in hun re-integratietraject een beroep doen op een Terug naar Werk-coördinator.

De coördinatoren, die door de ziekenfondsen in dienst worden genomen, zoeken met de zieke uit of die bij zijn terugkeer ondersteuning nodig heeft. Het is niet de bedoeling dat ze in de plaats treden van de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten zoals de VDAB, die wel bij het hele proces betrokken kunnen worden.

Breder plan

Volgend jaar moeten 40 coördinatoren actief zijn, vanaf 2023 60. De ambitie is om eerst 18.000 mensen per jaar naar een job te begeleiden, in een volgende fase 24.000. 'Het uiteindelijke doel is een job die past bij de nieuwe noden en mogelijkheden van de betrokkene. Bij voorkeur gaat het om een betaalde job bij de recentste werkgever, maar evengoed om een job bij een nieuwe werkgever', zegt Vandenbroucke.

De coördinatoren passen in een breder plan dat de federale regering uitwerkt. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) komt later deze maand met voorstellen om de re-integratietrajecten te verbeteren. Het is dan vooral uitkijken naar welke extra taken werknemers en bedrijven al dan niet krijgen. De Franstalige socialist houdt de kaarten voorlopig tegen de borst.

In de regering-Michel werd lang gebakkeleid over de te volgen koers bij het activeren van langdurig zieken. Een voorstel om werkgevers langer het gewaarborgd loon uit te laten betalen, waardoor ze worden aangezet om meer inspanningen te doen om te vermijden dat werknemers ziek worden, sneuvelde. Ook plannen om langdurig zieken die volgens de artsen nog kunnen werken te straffen als ze niet meewerken aan hun re-integratie op de werkvloer bleven dode letter.

Institutionele oorzaken

Het valt te betwijfelen of de vrijblijvende aanpak veel langdurig zieken weer aan het werk krijgt en de forse toename van het aantal zieken kan stoppen. De arbeidsmarktdeskundige Jan Denys, verbonden aan de hr-dienstverlener Randstad, concludeerde eerder dit jaar in een paper dat het hoge aantal langdurig zieken te wijten is aan Belgische institutionele oorzaken.