'Taliban slaan mensen met kabels aan checkpoints rond luchthaven'

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel slaan de taliban aan checkpoints rond de luchthaven vluchtende mensen met kabels en intimideren ze ze door in de lucht te schieten. Dat zeggen getuigen aan De Tijd. Het duurt dagen om in de luchthaven te raken.

De Tijd heeft al enkele dagen contact met vrouwen die Afghanistan willen ontvluchten. Een van hen is een Afghaanse medewerkster van een Belgische ngo voor vrouwenrechten, die op de evacuatielijst stond. Ze probeerde vier dagen lang de luchthaven binnen te raken. Maandagmiddag is dat eindelijk gelukt, laat ze weten.

‘Vier dagen lang probeerden we. De omstandigheden waren verschrikkelijk, met geweerschoten rond ons en traangas om de massa uiteen te drijven. Alhoewel we papieren hadden en op de officiële evacuatielijst van de Belgen stonden, was het niet mogelijk om de luchthaven binnen te raken.’

‘Vandaag, maandagmiddag, is het ons uiteindelijk gelukt. We moesten eerst voorbij twee checkpoints van de taliban, die in de lucht schoten en de mensen met kabels sloegen. Pas aan het derde checkpunt waren er westerse militairen die onze papieren checkten.’

We hebben op straat geslapen, tussen de massa, mijn zoontje, mijn broer en ik. Er waren heel, heel veel mensen. Belgische vrouw in Afghanistan

‘Nu staan we met andere Afghanen die banden hebben met België, bijvoorbeeld omdat ze voor de ambassade gewerkt hebben, op het tarmac aan te schuiven om op het vliegtuig te kunnen. Van hieruit gaat het normaal naar Islamabad in Pakistan. Daarna zien we wel.’

Blij en bezorgd

Een vrouw met een Belgisch paspoort, die geboren werd in Afghanistan, getuigde eerder aan De Tijd over de angstige pogingen om een vlucht te halen met haar zoontje van 5. Ze zag dezelfde taferelen als de medewerkster van de Belgische ngo. 'De taliban schieten, ze slaan met zwepen en spuiten met gas. We hebben dat gezien, ook mijn zoontje. Een vriendin is ook geslagen. Ik probeerde mijn zoontje gerust te stellen en zei dat de wapens niet echt waren. Maar het was echt gevaarlijk.'

'We hebben op straat geslapen, tussen de massa, mijn zoontje, mijn broer en ik. Er waren heel, heel veel mensen. Tienduizenden', zegt ze. 'Je moet heel lang wachten en hopen dat je binnen kan zodra de poort opengaat. Binnen controleerden de Belgen onze papieren. We hadden gehoopt dat mijn broer ook mee mocht, maar hij stond niet op de lijst. Hij is bang voor de taliban. Ze zoeken hem, omdat hij gewerkt heeft voor een Amerikaanse bank. Als ze hem vinden, vrees ik dat ze hem doden.'