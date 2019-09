Taxshelter voor start-ups lokt 5.860 investeerders

De taxshelter voor starters werd in 2015 gelanceerd in het kader van Digital Belgium, het actieplan om de digitale economie te versterken. Met een fiscale stimulans voor investeerders wou De Croo jonge bedrijven helpen in hun zoektocht naar kapitaal. In 2016 leidde dat tot een voorzichtige 15,9 miljoen aan investeringen. Vorig jaar was dat opgelopen tot meer dan het dubbele. 5.432 mensen investeerden in startende micro-entiteiten, 428 in startende kmo’s.