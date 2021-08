Tegenvallend resultaat voor beloftevolle coronatherapie

Uit een grote Belgische studie bij bijna 500 patiënten blijkt dat er geen gunstig effect is als je coronapatiënten bloedplasma met antistoffen van genezen mensen toedient. Daarmee mag een kruis getrokken worden over een beloftevolle therapie.

Bij de start van de pandemie zijn mondiaal snel klinische studies gelanceerd naar een therapie die gehypet was als mogelijk mirakel in de strijd tegen covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt.

De bedoeling was aan te tonen dat bloedplasma van genezen patiënten - die voldoende antistoffen in hun bloed hebben - het genezingsproces van zwaar zieken zou verbeteren. Door hun immuunsysteem een shot antistoffen te geven boven op de antilichamen die ze op eigen kracht opbouwen in het gevecht met de ziekte, zouden ze sneller genezen.

DAWn-consortium

Ook in België kwam er een plasmastudie bij 483 patiënten. Die werd uitgevoerd door het DAWn-consortium (Donated Antibodies Working Against Covid-19), een combinatie van 22 academische en niet-academische instellingen onder coördinatie van professor en intensivist Geert Meyfroidt in het UZ Leuven. De resultaten blijken een zware tegenvaller, laat Meyfroidt weten aan De Tijd.

'Onze studie toont duidelijk aan dat zelfs een grote hoeveelheid plasma met veel antistoffen niet in staat is om het natuurlijke verloop van de antistoffen te beïnvloeden en de uitkomst van patiënten te verbeteren', zegt Meyfroidt. Het betekent concreet dat de toediening van plasma bij zieke mensen er niet toe leidde dat ze minder aan de beademing belandden of de sterftecijfers zakten.

Een onderdeel van het onderzoek was ook de hoop te bewijzen dat de therapie mensen weghoudt van de kunstmatige beademing. In België hebben we tijdens de voorbije corona-epidemie nooit een tekort aan beademingsmachines gehad, maar in andere landen was dat wel zo.

500 patiënten

De studie liep tussen mei 2020 en januari 2021 bij bijna 500 coronapatiënten. 'Twee derde kreeg een behandeling met plasma van genezen patiënten. De rest vormde de controlegroep. Tot nu toe gebruikte geen enkele andere internationale studie zo'n grote hoeveelheid plasma met zoveel antistoffen', zegt Meyfroidt.

De studie is gerandomiseerd, zoals dat in wetenschappelijk termen heet. Het toeval bepaalt welke patiënten behandeld worden en welke in de controlegroep vallen. Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE), zeg maar de bollebozen die de overheid adviseren over het volksgezondheidsbeleid, stopte 2 miljoen euro in de nationale studie.

'Plasmabehandeling was in het verleden beloftevol bij een aantal infecties, dus het was een relevante onderzoeksvraag. De resultaten zijn vanuit wetenschappelijk oogpunt teleurstellend in de zoektocht naar een goede behandeling, maar het blijft belangrijk dat we deze studie gecontroleerd en op grote schaal konden uitvoeren.'

'We hebben nu een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag, en kunnen in toekomstig onderzoek focussen op andere therapiën.' Meyfroidt wil nu samen met de internationale groepen de verschillende studies samenleggen, om beter te begrijpen waarom de behandeling niet het verhoopte resultaat had.

Dat we in de pandemie, met overbelaste ziekenhuizen, toch in staat zijn geweest om op zo’n korte tijd een brede samenwerking op te zetten met al die Belgische centra, is hoopgevend. Geert Meyfroidt Intensivist UZ Leuven

Positief vindt Meyfroidt de samenwerking tussen Belgische instellingen die in sneltempo is opgestart en uitgevoerd. 'Alle protocollen en de hele papiermolen was in een mum van tijd afgerond. De studie is gestart binnen twee maanden na de start van de pandemie, in de lente van 2020.'