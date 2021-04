Tekort van 42 miljard in 2020

De finale cijfers zijn iets minder slecht dan bij de raming die de Nationale Bank in februari nog deed. Toen werd nog gerekend op een tekort van 10,1 procent bruto binnenlands product (bbp) en een schuldgraad van 115,1 procent. Ook de schuld valt finaal een fractie lager uit, met 114,1 procent. Het begrotingstekort situeert zich grotendeels bij de federale overheid, namelijk dik 32,5 miljard. De gemeenschappen en gewesten gingen bijna 11 miljard in het rood, de lagere overheden tekenden een overschot op.

De verslechtering van de Belgische staatsfinanciën is uiteraard grotendeels het gevolg van de coronacrisis. De inkrimping van de economische activiteit deed de ontvangsten met 10 miljard teruglopen, terwijl de verschillende overheden samen 16 miljard uitgaven om de brand te blussen. Het gaat dan om steun voor de bedrijven en zelfstandigen, tijdelijke werkloosheid voor werknemers en uitgaven voor medisch materiaal.

Los van de coronacrisis stegen de pensioenuitgaven in 2020 met 2,1 miljard euro.

Dat is echter niet het volledige plaatje: de totale uitgaven stegen in 2020 met 22 miljard euro. Anderhalf procent is toe te wijzen aan de stijging van de lonen en meer dan 2 procent aan de toename van het aantal gepensioneerden. Sowieso startte België de pandemie al met een begrotingstekort van bijna 10 miljard.