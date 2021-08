Telewerk blijft alleen nog in Brussel aanbevolen

De aanbeveling om thuis te werken vervalt vanaf 1 september in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel blijft de maatregel wel overeind.

Dat is beslist op het overleg tussen de federale en regionale topministers over de coronaregels.

De aanbeveling om te telewerken wordt geschrapt uit het Ministerieel Besluit dat de coronaregels vastlegt. Dat vernam De Tijd. Dat geldt alleen voor Vlaanderen en Wallonië. Het Brussels Gewest voert zelf een regeling in waardoor telewerk aangeraden blijft in bedrijven op zijn grondgebied. Veel Vlamingen werken op administraties en in bedrijven met een zetel in de hoofdstad.

Uitgaansleven vrijer

Na de zomervakantie vervallen de laatste regels op café en restaurant, zoals het sluitingsuur en het maximaal aantal mensen dat samen aan een tafeltje mag zitten.

Er komt weer een stukje vrijheid bij in ons uitgaansleven. Na de zomervakantie vervallen de laatste regels op café en restaurant, zoals het sluitingsuur en het maximale aantal mensen dat samen aan een tafeltje mag zitten. Bij het rondlopen zal wel nog een mondmasker verplicht blijven. Dansen op café mag pas vanaf 1 oktober.

Op 1 oktober mogen ook de disco's open, al is er een belangrijk voorbehoud. De regio's mogen zelf beslissen of de nachtclubs effectief opengaan en onder welke voorwaarden. Ze kunnen bijvoorbeeld beslissen of gewerkt moet worden met een coronapas, het Covid Safe Ticket. De coronapas is er voor wie twee weken volledig gevaccineerd is, een negatieve coronatest kan voorleggen of bewezen hersteld is van Covid-19.

Horeca in Brussel

De deelstaten kunnen ook een coronapas opleggen in de horeca als er een te lage vaccinatiegraad is. De extra voorwaarden lijken vooral bedoeld voor de situatie in het Brussels Gewest. Daar is de vaccinatiegraad zo laag dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer oploopt.

Daarom zal in Brussel de heropening van het nachtleven, net als andere versoepelingen, naar alle waarschijnlijkheid nog iets langer op zich laten wachten.

Dansen op trouwfeest

Vanaf 1 september vallen ook de laatste regels weg voor mensen thuis. Ze mogen weer bijeenkomen met zoveel ze willen. Nu is dat nog maximaal met acht. Op privéfeesten zoals een huwelijk mag dansen weer. Trouwfeesten kunnen ook gewoon doorgaan zonder coronapas, zoals beloofd door de politiek. Alle beperkingen voor huwelijken, begrafenissen, communiefeesten en erediensten worden geschrapt vanaf 1 september.