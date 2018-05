De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft woensdag via haar propagandakanaal Amaq de aanslag in Luik opgeëist.

'De dader van de aanval in de Belgische stad Luik was een soldaat van het kalifaat', zegt IS. De terreurorganisatie geeft de Belgische betrokkenheid in de anti-jihadistische coalitie als rechtvaardiging.