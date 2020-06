Terreurveteraan duikt op bij kidnapping kind Limburgse drugsfamilie

Maaseikenaar Khalid Bouloudo is vorig jaar in beroep veroordeeld als ronselaar voor de strijd in Syrië.

Een van de beruchtste moslimextremisten in ons land is opgepakt in het onderzoek naar de ontvoering van een 13-jarige jongen uit Waterschei in Genk. De vader en oom van de tiener zijn veroordeeld voor internationale drugssmokkel.

De 13-jarige jongen van Turks-Koerdische afkomst is zondagnacht na vrijlating door zijn ontvoerders te voet naar huis teruggekeerd. Hij verkeert in goede gezondheid. Zijn ontvoering duurde 42 dagen, maar werd op vraag van het gerecht al die tijd uit de media gehouden om zijn veiligheid niet in gevaar te brengen.

5 miljoen lostgeld De ontvoerders zouden 5 miljoen euro losgeld hebben geëist, een deel in cash en een deel in goud. Dat zou deels zijn betaald.

Op 20 april had een groep zwaarbewapende gangsters de jongen met geweld uit de ouderlijke woonst ontvoerd. Ontvoerders en familie hadden meermaals contact over losgeld. De ontvoerders zouden 5 miljoen euro hebben geëist, waarvan een deel zou zijn betaald. Een honderdtal speurders werkte aan het onderzoek. Ook de Nederlandse, Franse en Amerikaanse politie- en gerechtelijke diensten hielpen mee.

Opvallend aan de zaak is dat zowel de vermoede daders als slachtoffers heel wat op hun kerfstok hebben. Nadat de jongen vrijgelaten was, verrichtte de politie zeven arrestaties na huiszoekingen, vier in Antwerpen en acht in Limburg. Een van de arrestanten is Khalid Bouloudo, een geharde veteraan uit het moslimextremistische milieu. De andere verdachten zouden ook geradicaliseerde moslims uit zijn entourage zijn.

Syriëstrijders

Bouloudo geldt als de leider van de beruchte Maaseik-filière, die steeds weer opduikt in gewelddadige terreurdossiers. Hij is vorig jaar nog in beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met uitstel wegens het ronselen van Syriëstrijders. Daardoor was hij vandaag op vrije voeten. In eerste aanleg was hij nog veroordeeld tot tien jaar. Onder impuls van goeroe Bouloudo zouden een vijftiental jongeren, onder wie enkele minderjarigen, naar Syrië zijn vertrokken.

Bouloudo's banden met gewelddadig fundamentalisme gaan nog veel verder terug. Hij is in 2006 tot vijf jaar veroordeeld voor lidmaatschap van de GICM, het latere Al Qaeda in de Maghreb. Die groep ontstond midden jaren 90 in kringen van Afghanistanveteranen.

De Belgische GICM-cel die opereert vanuit Maaseik, is opgericht door de Marokkaan Lahoussine el-Haski. Hij vocht in Afghanistan, Tsjetsjenië en Bosnië. Zijn broer Hassan el-Haski was betrokken bij de zware aanslagen in 2003 in het Marokkaanse Casablanca en in Madrid in 2004. Hun schoonbroer Bouloudo zou het leiderschap van de cel hebben overgenomen.

Bouloudou is deel van een netwerk dat de moedjahedien van de jaren 80 verbindt met de jihadi's anno 2020.

Bouloudou is deel van een netwerk dat de moedjahedien van de jaren 80 verbindt met de jihadi's anno 2020. Een van Bouloudo’s rekruten, Jamal Elkoua, is in Syrië gesignaleerd in het gezelschap van Abdelhamid Abaaoud, betrokken bij de aanslagen in Parijs.

Er zit ook een neef van Mohamed Abrini, een voortvluchtige verdachte van de aanslagen in Parijs en mogelijk ook in Brussel, bij de filière van GICM in Maaseik. Een ander GICM-lid, de Syriëstrijder Rachid Iba, was vorig jaar een van de beklaagden in het proces tegen Fouad Belkacem en diens organisatie Sharia4Belgium.

Coke, heroïne en xtc

Bouloudo viseerde een Limburgse familie die evengoed berucht was. De namen van de oom en vader van de jongen duiken al jaren op bij grote dossiers van drugssmokkel. De oom is vorig jaar nog tot 13 jaar cel veroordeeld voor zijn hoofdrol bij een internationale bende die via de havens van Rotterdam en Antwerpen coke, heroïne en xtc via België over Europa verdeelde.

Ook de vader van de jongen werd veroordeeld en is intussen weer vrij, maar wacht nog op een proces in een ander drugsdossier. Het gerecht maakte vorig jaar bekend dat 8 miljoen euro vermeende drugswinsten verbeurd is verklaard in de zaak. Dat zou volgens de advocaat van de familie de ontvoerders 'op ideeën hebben gebracht'.