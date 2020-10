Terreurwaakhond moet op zoek naar nieuwe topman

Paul Van Tigchelt, de topman van de terreurwaakhond OCAD, gaat aan de slag op het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Een opmerkelijke transfer in de klassieke stoelendans rond de nieuwe kabinetten van de Vivaldi-ploeg. De mediagenieke magistraat Paul Van Tigchelt wordt adjunct-kabinetschef justitie en veiligheid bij vicepremier Vincent Van Quickenborne. Het gevolg is dat het OCAD - dat ons land scant op extremisten van alle pluimage en het dreigingsniveau inschat - op zoek moet naar een nieuwe topman. Van Tigchelt bracht de waakhond na jaren van instabiliteit weer in rustiger water.

Van Tighchelt zal opereren onder de kabinetschef justitie Mathilde Steenbergen. Ze werkte zes jaar voor de beleidscel van Alexander De Croo (Open VLD) als adviseur justitie en was voordien ook adviseur van toenmalig minister van Justitie minister Annemie Turtelboom (Open VLD). Ze schreef mee aan het justitieluik in het regeerakkoord. Kabinetschef algemeen beleid wordt Karla Basselier. Zij zal samen met de kabinetschefs van de andere vicepremiers de dossiers voorbereiden voor de ministerraden.

Paul Van Tigchelt is geen vreemde voor de politiek. Als jonge parketmagistraat werd hij in 2003 gedetacheerd naar het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD), waar hij vijf jaar adjunct-kabinetschef was. Hij hield er de pen vast voor het plan om het OCAD op te richten, en was ook drie jaar woordvoerder. Toen hij daarna naar het parket van Antwerpen terugkeerde, profileerde hij zich in de strijd tegen de cocaïnehandel.