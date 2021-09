'Terugkeercoaches' moeten langdurig zieken naar werk leiden

De federale regering zet in op terugkeercoaches om langdurig zieken terug naar werk te leiden. In 2022 starten 40 coaches, in 2023 moeten er dat 60 zijn. Dat schrijft De Standaard.

In het plan van aanpak van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) over langdurig zieken ligt de nadruk op de inzet van terugkeercoaches.

Het plan werd intussen al goedgekeurd op de ministerraad en de federale regering trekt dit jaar 1 miljoen euro uit voor de voorbereidingen en de eerste aanwervingen.

Vandenbroucke benadrukt dat een groot deel van de bijna een half miljoen langdurig zieken in ons land te ziek is om nog aan het werk te gaan. Het kabinet verwijst naar internationale schattingen die aan­geven dat ongeveer 10 procent wél weer aan het werk kan en wil, of zo'n 50.000 langdurig zieken.

Van die groep vindt ongeveer de helft op eigen kracht de weg naar werk. Vandenbroucke mikt nu op de restgroep, die een duwtje in de rug nodig heeft. De eerste ­jaren zou dat gaan om zo'n 18.000 terugkeerders per jaar en later om 24.000.

De terugkeercoaches moeten de 'missing link' zijn om sneller op de bal te spelen. Na drie maanden arbeidsongeschiktheid schieten ze in actie en peilen ze in een grondig gesprek naar de wensen en de mogelijk­heden van de langdurig zieke. Daarna kunnen ze eventueel doorverwijzen naar specifieke begeleiding.

De terugkeercoaches zullen onder de ziekenfondsen vallen. Zij krijgen budget om de nieuwe medewerkers te rekruteren en op te leiden. De coaches moeten geen specifiek medisch profiel hebben, maar moeten zich wel bijscholen en binnen twee jaar slagen voor een examen als terugkeer-naar-werk-coördinator.