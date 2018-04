Theo Francken: 'Kom shoppen, maar vraag geen asiel aan'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is op bezoek in Albanië om de lokale bevolking af te raden bij ons asiel aan te vragen.

'Jullie zijn welkom om bij ons te werken, studeren, familie te bezoeken, geld uit te geven in de Louisalaan, naar het Atomium te gaan of Brugge, de mooiste stad ter wereld, te bezoeken, maar vraag geen asiel aan in België.'

Francken is in Tirana voor ontmoetingen met lokale politici en politie. Doel? Albanezen zoveel mogelijk afraden in ons land asiel aan te vragen. De laatste jaren is het aantal aanvragen uit Albanië sterk gestegen, onder meer omdat de visaplicht voor Albanezen in de Schengenzone is afgeschaft, maar Albanië staat op de lijst met veilige landen en dus hebben de inwoners doorgaans maar weinig kans om erkend te worden als vluchteling.