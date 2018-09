Theo Francken: 'No more Mister Nice Guy'

Vier landen, Australië, Canada, Denemarken en Rusland, zijn de reddingsboei voor het failliete Europese asiel- en migratiebeleid. Dat stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in een nieuw boek.

'No more Mister Nice Guy'. Het is de baseline van Theo Francken om duidelijk te maken dat er geen andere weg is dan keiharde realpolitik om de Europese migratiecrisis op te lossen. De Europese Unie werpt zich op als een geopolitieke 'El Simpatico'. 'Die opstelling vloeit voort uit onze christelijke cultuur, die leidt tot schuldgevoel over het leed van de wereld, en foute concepties over de invloed van migratie op economische groei. Dat moet stoppen', stelt Francken in zijn nieuwe boek 'Continent zonder Grens', dat vandaag verschijnt.

Grote vriendelijke reus

De EU gedraagt zich volgens Francken op het internationale toneel als een grote vriendelijke reus. Het strooit gul met ontwikkelingshulp en gunstige handelstarieven in Afrika en het Midden-Oosten. De landen uit die regio strijken het geld op en zetten daar ondanks veel beloften weinig of niets tegenover.

Daarom moet Europa sans gêne zijn economische macht - via de dreiging van handelsbarrières, visa-restricties, drooglegging van miljarden ontwikkelingshulp en taksen op de tientallen miljarden euro geldzendingen die de diaspora in Europa stuurt naar de thuislanden in het zuiden - inzetten om te krijgen wat het wil. 'De Europese periferie moet zijn migranten in illegaal verblijf terugnemen en actief strijden tegen mensensmokkelnetwerken op hun grondgebied', aldus Francken.

In 'Continent zonder Grens' schetst Francken oorzaken en oplossingen van de Europese migratiecrisis. Die kwam in 2015 met een stroom van 1,5 miljoen mensen naar de Zuid-Europese kusten tot volle uitbarsting. 'Maar de crisis begon jaren eerder en zal zonder een ingrijpende hervorming van het asiel- en migratiebeleid blijven duren', klinkt het.

Timing

'Continent zonder Grens', dat tegelijk in het Frans verschijnt, verschijnt niet toevallig twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. De N-VA trekt overal in Vlaanderen met migratie, identiteit en cultuur naar de kiezer, thema's die volgens Francken de 21ste eeuw zullen bepalen. Die boodschap verkondigde Francken de voorbije jaren op zijn 'Theo Toert'-lezingen over heel Vlaanderen.

Het boek moet extra in de verf zetten dat betere controle op de migratiestromen tot het DNA van de partij behoort.

Het boek moet extra in de verf zetten dat betere controle op de migratiestromen tot het DNA van de partij behoort. Bij de boeklancering vanavond hoort een officiële presentatie voor 650 mensen in Franckens thuisbasis Lubbeek. Topgast is Klaas Dijkhoff, dauphin van de Nederlandse premier Mark Rutte. De gewezen Nederlandse staatssecretaris op asiel ontlokte vorige week nog een storm van kritiek toen hij ervoor pleitte criminaliteit in probleemwijken dubbel te bestraffen.

Grondoorzaken

Francken schetst een donker beeld. Hij gelooft niet dat 'de grondoorzaken aanpakken in de thuislanden en ontwikkelingshulp' de migratiestroom naar Europa zal doen opdrogen. Francken wijst op de paradox dat groei in een eerste fase tot nog meer migratie leidt. Pas als landen een aanvaardbaar niveau van welvaart bereikt hebben - landen als Singapore of Maleisië - stopt de exodus.

De migratiedruk in de Europese periferie - de Ring van Vuur - zal door demografische explosie, klimaatopwarming, armoede, wapengeweld, politieke instabiliteit, corruptie en slecht onderwijs de komende decennia alleen toenemen.

Daarom is de huidige aanpak van de Europese Commissie volgens hem gedoemd te mislukken. 'Het politieke project van de Europese Commissie is gebaseerd op een open asielgrens, waarbij mensen illegaal de buitengrens oversteken, gekoppeld aan een permanente en verplichte spreiding van de binnenkomende asielzoekers.' Francken wijst erop dat het huidige model mensensmokkelaars rijk maakt - wereldwijd zou het om een industrie van 150 miljard dollar gaan -en tot grove mensenrechtenschendingen leidt.

Volgens Francken is het asiel- en migratiebeleid ook geketend aan Europese wetten en vonnissen van rechters. Die rekken mensenrechtencharters als de Conventie van Genève en de Europese verdragen zo ver op dat hun originele opzet volledig verteerd is. De gevolgen zijn de brexit en een radicale ruk naar rechts bij verkiezingen in een pak EU-landen.

Blauwdruk

Francken tekent een blauwdruk uit voor een nieuw asiel- en migratiebeleid, waarvoor hij de mosterd haalt bij Australië, Canada, Denemarken en Rusland.

Het leger duwt bootjes terug naar eilanden honderden kilometer ten noorden van Australië, waar mensen ervoor kunnen kiezen met steun van Australië naar huis terug te keren of asiel aan te vragen. Bescherming krijgen ze op de plek waar ze verblijven - niet in Australië.

Dat laatste is voor Francken de reden waarom de migranten niet meer naar Australië trekken en waarom dat ook een cruciaal element wordt in het Europese beleid. Hij kijkt naar Tunesië, een min of meer stabiele Noord-Afrikaanse democratie dat de Conventie van Genève toepast, om opvangcentra te openen.

Dat model omzeilt niet alleen het verbod om mensen terug te sturen naar hun thuislanden waar ze gevaar lopen - zoals Australië ook doet. Het ontneemt migranten ook de moed de tocht te ondernemen. Mensen kunnen asiel aanvragen in Tunesië en daar vluchtelingenstatus krijgen - niet langer in Europa. Hij is tegen voorstellen om mensen die aan de Europese buitengrenzen worden opgevangen, via een asielaanvraag uitzicht te geven op verblijfsrecht in Europa. 'Dat zou mensen blijven aantrekken', luidt het.

Australië koppelt zijn gesloten grens aan een gul vluchtelingenbeleid. Het is per hoofd van de bevolking - 24 miljoen mensen - één van de gulste afnemers van vluchtelingen uit kampen van de Verenigde Naties en is ook een van de meest gulle westerse donoren van de VN-vluchtelingenorganisatie. Australië nam zo vorig jaar 24.000 mensen op.

Geografie

Francken ontkent dat het Australische model omwille van geografie niet te vergelijken valt met Europa. Dat is niet omringd door duizenden kilometer oceaan zoals Australië. Volgens Francken liggen de plekken in Zuid-Oost-Azië van waaruit bootmigranten vertrokken, maar op enkele honderden kilometer van Australië. Dat is vergelijkbaar met de afstand tussen Libië en Lampedusa.

Dat was lang een populaire migratieroute voor zwart-Afrikanen, die door een deal tussen Italië, Europa en Libische milities grotendeels is drooggelegd. Minpunt voor Francken is dat Tunesië noch andere landen bereid lijken asielcentra in te richten in ruil voor Europese miljarden. Francken maakt uit diplomatieke contacten op dat die landen wel te overtuigen zijn, net zoals eerder een deal - cash voor migranten - is gemaakt met Turkije om de oostelijke route naar Griekenland stil te leggen.

6,3 miljoen Tussen 2008 en 2016 kwamen in het kader van gezinshereniging 6,3 miljoen mensen naar Europa in het kader van gezinshereniging.

Francken ergert zich daarnaast blauw aan het royale Europese beleid voor gezinshereniging. Dat is een nog veel groter passief migratiekanaal dan asiel. Tussen 2008 en 2016 kwamen in het kader van gezinshereniging 6,3 miljoen mensen naar Europa in het kader van gezinshereniging. Denemarken onderhandelde een uitzondering, waardoor het de Europese migratieregels niet hoeft te volgen. Daardoor kan het zijn eigen veel strengere regels hanteren om familie, echtgenoten en zelfs toekomstige partners uit de thuislanden van genaturaliseerde Denen over te laten komen.

Het gevolg is dat minder dan 10 procent van de Deense bevolking buitenlandse wortels heeft. In Zweden - dat net als België wel de soepele Europese regels volgt - is dat het dubbele. Francken noemt het 'hyperpolitiek correcte' Zweden zowat het slechtste voorbeeld voor het migratiebeleid, samen met de intussen bekende uitspraak 'Wir schaffen das' van Duits bondskanselier Angela Merkel in 2015.

Amerikaanse expats

Het is voor Francken tijd om het humanitaire en economische aspect van migratie uit elkaar te halen. Nu worden ongeschoolde vluchtelingen uit Afghanistan samengeteld met Amerikaanse expats bij een multinationaal bedrijf samen genomen, waarna economen berekenen dat migratie de groei stimuleert. Onzin, stelt Francken. Alleen beredeneerde migratie, met een overwicht van hooggeschoolde buitenlanders en een minderheid asielzoekers, gezinshereniging en regularisaties, is op lange termijn gunstig voor de economie.

Het beste bewijs daarvoor is Canada. Dat houdt met excel-bestanden bij welke en hoeveel profielen het nodig heeft en gaat ook actief naar hen op zoek. Het grote idee is dat Europa niet langer kijkt wat het mensen moet doen eens ze hier nu eenmaal zijn, maar zelf bepaalt wie het hier wil. Het is voor Francken de enige manier om het draagvlak voor migratie - een noodzaak - te herstellen en mensen te doen houden de bijzonder diverse vormen van migratie op één hoop te gooien.

Dat nieuwe beleid kan voor Francken alleen werken door flink met de spierballen te rollen. Daarvoor verwijst hij naar Rusland - zonder het agressieve militaire optreden te kopiëren - dat zonder verpinken alle macht in de schaal werpt om zijn eigenbelang na te streven. Nadat Turkije een Russisch toestel boven Syrië neerhaalde, schrapte president Poetin meteen visumvrij reizen voor Turken naar Rusland, legde het Russisch toerisme naar Turkije lam en nam nog een reeks sancties. Turkije ging - met excuses van president Erdogan erbij - op de knieën. Daartegenover staat de EU, een economische Goliath in vergelijking met Rusland, die zich bij het afsluiten van de deal met Turkije in 2016 liet 'chanteren door de vuile spelletjes van Erdogan'.