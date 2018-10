Theo Francken duwt door met ‘gedwongen' asiel voor illegalen

1 Begeeft Theo Francken zich op juridisch glad ijs? ‘

'Het is een discussiepunt. Er is een spanningsveld tussen de Belgische en de Europese asielregels. De Belgische interpretatie is enger. België beschouwt een asielaanvraag pas als officieel na registratie van een document met de handtekening van de kandidaat. Europa biedt een opening voor een soepeler opstelling. Het komt erop neer dat zodra een asielzoeker tegen de grensbewaking mondeling aangeeft voor vervolging te vrezen, dat officieel neerkomt op een aanvraag.’

2 Is het dan oké omdat Europa het toelaat?

‘Finaal zal de kwestie via de nationale rechter ongetwijfeld belanden op het bord van het hoogste rechtscollege, het Europees Hof van Justitie. Dat zal zich ten gronde moeten uitspreken vanaf wanneer er sprake kan zijn van een echte asielaanvraag. Maar er zijn indicaties dat de praktijk zeker geen juridisch doodgeboren kind is.’

3 Waarom denkt u dat?

‘In twee recente arresten heeft de rechter in beroep zich gebogen over twee dossiers, van een Somaliër en een Irakees bij wie de ‘impliciete’ aanvraag is gebruikt. Dat rechtscollege, de raad voor vreemdelingenbetwistingen, zag geen redenen in de modus operandi om de weigering van de verblijfsaanvraag te vernietigen. Dat lijkt erop te wijzen dat de rechter er geen graten in zag, ook al sprak hij zich er ten gronde niet over uit in zijn eindoordeel.’