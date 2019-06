Theo Francken legt bal voor coalitie bij Vlaams Belang

Voor N-VA-kopstuk Theo Francken is Vlaams Belang welkom in een regering als hun voorstellen juridisch sluitend zijn en zowel de mensenrechten als het internationaal recht respecteren.

Het is 'money time' voor Vlaams Belang als ze ooit van plan zijn te regeren. Theo Francken (N-VA) verwacht bij de Vlaamse coalitiegesprekken concrete en haalbare voorstellen van de partij in plaats van holle slogans à la grenzen toe. 'Voor het eerst zullen we Vlaams Belang niet enkel electoraal kunnen wegen, maar ook inhoudelijk te weten komen wat ze waard zijn', klinkt het tegen VTM Nieuws. 'Het cordon sanitaire, waar ik altijd tegen was, is de levensverzekering van Vlaams Belang en extreemrechts. Dat mag wel eens gedaan zijn.' De N-VA-voorman wil bekijken in hoeverre het partijprogramma van Vlaams Belang overeenkomt met 'ons programma en ideologie'.

'Juridische nonsens'

Niet dat Vlaams Belang op een zucht van regeringsdeelname staat. N-VA en het VB hebben samen geen meerderheid, waardoor sowieso een derde coalitiepartner nodig zou zijn. En die is er niet. Bovendien beklemtoont Francken dat het VB tot nu met onhaalbare voorstellen komt, 'totale juridische nonsens'. Hij wijst onder meer naar de volledige migratiestop die de extreemrechtse partij bepleit, de voorgestelde inschrijvingsstop voor niet-EU-burgers in Antwerpen, de eis om uit de Europese Schengenzone voor vrij verkeer te stappen. 'Ik ben daarop blijven doorgaan tegen VB-voorzitter Tom Van Grieken tijdens een debat in de campagne. Er kwam geen antwoord hoe hij dat nu precies allemaal wil doen.

'Je moet het VB niet negeren en luisteren naar het signaal van de mensen. Het is niet omdat iets van het VB komt, dat het sowieso aangebrand is of een dom voorstel is. Ik lees altijd alle wetsvoorstellen rond migratie, of ze nu groen, rood of blauw komen, en beoordeel ze op hun merites. Er is teveel migratie geweest naar sommige wijken en het samenleven is daardoor onder druk komen te staan. Dat is allemaal waar. Maar nu moeten er haalbare en concrete voorstellen komen. Ik heb als staatssecretaris voor Asiel en Migratie een streng maar rechtvaardig beleid gevoerd, wat we moeten voortzetten.'

'Maar dat betekent ook een menselijk beleid voor de meest kwetsbaren. Daar heeft Filip Dewinter erg weinig kaas van gegeten. Ik sta voor de N-VA, de partij van het inclusief nationalisme met mensen als Darya Safai en Assita Kanko, allebei vluchtelingen, en Zuhal Demir en Nadia Sminate, de allereerste Vlaamse burgemeester met migratie-roots. Dat is voor ons de kern van de zaak'

VB-boegbeeld Filip Dewinter bedankte Francken na de verkiezingen om de taal van zijn partij te spreken. En ook ex-Europees Commissaris Karel De Gucht herhaalde dit weekend nog eens de veelgehoorde kritiek dat Francken met zijn harde communicatie en standpunten de loopbrug voor extreemrechts heeft uitgerold. Francken countert dat met de verkiezingsuitslag. 'Dat slaat nergens op. Het beste bewijs zit hier.'

Pikorde

Hij haalde bijna evenveel stemmen als de ministers Maggie De Block (Open VLD) en Koen Geens (CD&V) en de nieuwe posterboy van extreemrechts Dries Van Langenhove samen. 'De analyse is misschien wel dat de klassieke media het VB groot hebben gemaakt door blind te blijven voor wat er leeft', klinkt het in Het Nieuwsblad. 'Niet mijn tweets, maar de houding van de klassieke partijen ligt aan de basis van het succes van Vlaams Belang. De naïviteit van de christendemocratie, het Wir Schaffen Das van Merkel, de naïeve houding van Open VLD en MR.'

Francken, en Ben Weyts op de Vlaamse lijst, hielden in Vlaams-Brabant stand. Daardoor is Francken opnieuw gestegen in de pikorde van zijn partij, nadat hij bij een aantal partijgenoten pluimen verloor in de zaak-Kucam rond vermeende zwendel in reisdocumenten voor vluchtelingen. Francken en kandidaat-premier Jan Jambon leiden het N-VA-onderhandelingsteam op federaal vlak. Francken liet nog eens verstaan dat een regering met de PS heel erg lastig, zo goed als onmogelijk is. 'De PS voert een sinterklaaspolitiek, met 4-dagen werkweek zonder loonverlies en gratis openbare diensten, waarvoor de Vlaming zal opdraaien.'

Francken zei tijdens de campagne dat hij graag zou voortdoen op asiel en migratie. Maar hij laat wel een opening voor een rol in de Vlaamse regering. Francken hoopt dat die er voor de Vlaamse feestdag op 11 juli is. Asiel en Migratie blijft zijn voorkeur genieten, 'maar alles ligt federaal zeer moeilijk'. De N-VA is incontournabel op Vlaams niveau, maar er blijft een kans dat de partij federaal met lege handen blijft. Al is er op Vlaams niveau momenteel geen animo om zonder de N-VA te gaan regeren.