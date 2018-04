Tijd-journalisten winnen Citi-persprijs

Waren ook genomineerd: de Paradise Papers (Knack, De Tijd, Le Soir) en een artikel over de strijd tegen de fiscale fraude van Le Soir.

Eén van de twee Belgische winnaars mag eind mei een seminarie Journalistiek volgen aan de Universiteit van Colombia in New York, samen met winnende collega's uit 20 landen.

Geldwitwasmachine

Uit gelekte bankgegevens, die de Deense krant Berlingske in handen kreeg en die De Tijd onderzocht samen met media in andere landen, bleek dat het autoritaire regime in Azerbeidzjan een grote 'geldwitwasmachine' heeft gebruikt.