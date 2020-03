Tijdelijk werklozen krijgen 150 euro extra per maand

Om de koopkracht te beschermen, betaalt de regering-Wilmès een premie van 150 euro bovenop de werkloosheidsuitkering van wie tijdelijk werkloos wordt.

Door de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, is de economie grotendeels stilgevallen. Veel bedrijven doen daarom een beroep op het systeem van tijdelijke werkloosheid, waardoor ze hun werknemers geen loon meer moeten betalen maar die terugvallen op een uitkering. De federale regering verwacht dat er door de coronacrisis op korte termijn maar liefst een miljoen mensen tijdelijk werkloos zal worden.

De werkgevers zaten met veel vragen over de tijdelijke werkloosheid, want het systeem is niet gemaakt om een snelle crash, zoals we die de voorbije dagen hebben gezien, op te vangen. De vakbonden en de werkgeversorganisaties hebben de voorbije dagen intens gesleuteld aan het systeem en de regering-Wilmès neemt hun voorstellen grotendeels over.

Eén systeem

Voor bedrijven was het onduidelijk of ze een beroep moesten doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen dan wel voor overmacht. Daar is een mouw aangepast door één systeem voor werkloosheid als gevolg van de coronacrisis uit te werken. Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) belooft vlotte procedures, zodat bedrijven er meteen gebruik van kunnen maken. Werknemers krijgen ook snel hun geld.

Wie tijdelijk werkloos wordt, heeft recht op 70 procent van zijn laatste loon. De uitkering is evenwel begrensd op een dikke 1.920 euro bruto. Om de koopkracht van de werknemers te beschermen, legt de federale regering daar nu een premie van 150 euro per maand bovenop.