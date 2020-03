Tijdelijke werkloosheid dreigt voor 1 miljoen Belgen

Het aantal Belgen in het systeem van tijdelijke werkloosheid zal door de coronacrisis in de buurt komen van 1 miljoen. Dat zegt minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

Het cijfer schetst hoe de coronacrisis behalve een gezondheidscrisis ook een economische ramp zonder weerga veroorzaakt. 1 miljoen tijdelijke werklozen komt neer op drie op de tien werkende Belgen in de privésector (3,5 miljoen), de 850.000 ambtenaren en 650.000 werknemers in de welzijnssector niet meegeteld.

De teller van de tijdelijke werkloosheid staat sinds het publieke leven helemaal op slot ging op een half miljoen. Experts gaan ervan uit dat de pandemie in ons land snel twee maand duurt. Grote namen in het Belgische bedrijfsleven - van Volvo tot Brussels Airlines - doen al een beroep op het stelsel.

Kredietcrisis

Om de uitdaging te schetsen als het economische leven weer in gang schiet: vorig jaar telde België elke maand gemiddeld 98.000 tijdelijke werklozen. Het half miljoen dat er nu al is, doet de vorige grote dip, de kredietcrisis in 2008, verbleken. Toen waren er ongeveer 100.000 tijdelijke werklozen.