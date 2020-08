Tijdelijke werkloosheid steeds minder populair

Terwijl in april meer dan 20 procent van de tijdelijk werklozen de volledige maand inactief was, was dat in juli nog maar 6,6 procent. Daarnaast slinkt de duur van de inactiviteit zienderogen. Gemiddeld bleven mensen in het systeem in juli 7,3 dagen thuis, in april was dat nog dubbel zoveel. Het grootste deel van die werknemers zit nog maar een paar dagen per maand zonder werk.