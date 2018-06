Tijdperk lage rente voorbij voor begroting

De volgende regering zal niet meer kunnen profiteren van de daling van de rente om het begrotingstekort af te bouwen. Dat blijkt uit nieuwe vooruitzichten van het Planbureau.

De regering-Michel profiteerde de voorbije jaren van de daling van de rente. Door het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank moest België jaar na jaar minder rentelasten betalen. Het Planbureau berekende dat het begrotingstekort in 2014-2020 van 3,1 naar 1,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zakt. Dat is een daling met 1,4 procentpunten, waarvan 1,3 procentpunten te danken is aan de daling van de rente. De volgende regering kan niet meer van die rentebonus profiteren, zegt het Planbureau.

De volgende jaren zal de rente niet meer zakken. Omdat de overheid zich voor een groot stuk via langlopende leningen financiert, zullen de rentelasten niet onmiddellijk stijgen. Maar in de loop van de volgende regeerperiode zal dat wel het geval zijn. Dat heeft grote gevolgen. Terwijl deze regering de rentebonus nog gebruikte om de belastingen te verlagen, zal de volgende daar veel minder ruimte voor hebben.

De vlakke ritten zijn gereden, nu komen de cols Onze Mening | Stefaan Michielsen, senior writer De vergrijzing van de bevolking leidt tot hogere pensioenuitgaven en hogere uitgaven voor de gezondheidszorg. Dat doet de overheidsuitgaven jaar na jaar oplopen en is een van de redenen waarom de opeenvolgende regeringen het zo moeilijk hebben om de begroting op orde te houden. De voorbije jaren werden ze echter flink geholpen door de daling van de rentebetalingen op de overheidsschuld. De rente op Belgische staatsobligaties op tien jaar zakte van 5,7 procent in 2000 naar 0,5 procent eind vorig jaar. Omdat de Belgische staat een hoge schuld torst, leverde dat een aardige meevaller op. Met dank ook aan het goedkopegeldbeleid van de Europese Centrale Bank. Aan dat mooie liedje komt een einde. De rente zal niet plots omhoogschieten, het is wel erg onwaarschijnlijk dat ze verder zakt. Het is fini met de rentemeevallers. De opwaartse druk op de uitgaven blijft echter. In de koers naar een begrotingsevenwicht zijn de vlakke ritten gereden. Die waren soms al lastig, maar ze waren klein bier met wat volgt. Want nu komen de cols. De volgende regeringen staan voor een zware opdracht.

Om het begrotingstekort terug te dringen zal de regering die na 2019 aan de macht is echt moeten besparen. Die opdracht valt niet te onderschatten. Om de begroting in evenwicht te brengen is een inspanning van 8,4 miljard euro nodig, berekende het Planbureau. ‘Bijkomende ingrepen zijn nodig om het tekort terug te dringen’, zegt Philippe Donnay, de topman van het Planbureau.

Het tekort zakt dit jaar naar 1 procent van het bbp, maar loopt weer op naar 1,4 procent in 2019 en 1,7 procent in 2020. Dat komt omdat eenmalige ingrepen wegvallen, zoals de hogere boetes voor bedrijven die hun belastingen niet vooraf betalen, maar ook omdat de taxshift geld kost en door de vergrijzingskosten.

Rentebonus

Het einde van de rentebonus betekent het einde van het tijdperk waarin de opeenvolgende regeringen profiteerden van de lage rente. De paarse regeringen van Guy Verhofstadt (Open VLD, 1999-2007) gebruikten de rentebonus al om belastingverlagingen toe te kennen. Nadien kreeg hij het verwijt een kans gemist te hebben om de begroting op orde te zetten. In plaats van de rentebonus te gebruiken om het tekort te drukken, ging hij naar belastingverlagingen, luidde de kritiek.

De kans is reëel dat de regering-Michel hetzelfde verwijt krijgt. Ze bespaarde wel, maar de besparingen werden grotendeels tenietgedaan door belastingverlagingen. Zonder de daling van de rente zou het deficit amper gezakt zijn.

Uit berekeningen van het Planbureau blijkt dat de belastingen in deze regeerperiode met 2,2 procentpunten zakken. De uitgaven dalen met 3,7 procentpunten, waarvan 1,3 procentpunten te danken is aan de daling van de rente. Zonder de rentebonus zou het deficit nog altijd flirten met de grens van 3 procent.

Het Planbureau had nog meer slecht nieuws. Terwijl de groei vorig jaar nog piekte op 1,7 procent, zakt hij dit jaar naar 1,6 procent. In 2019 is dat zelfs 1,4 procent. Donnay verwees naar de handelsoorlog en de politieke spanningen in Italië en Spanje. Ook dat is slecht nieuws voor de begroting. Hoe lager de groei, hoe minder belastinginkomsten en hoe moeilijker de begrotingssanering.

