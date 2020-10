Tillieux eerste vrouwelijke Kamervoorzitter

Tillieux haalde het met 91 stemmen van N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel, die 40 stemmen kreeg. In haar dankwoord droeg Tillieux haar verkiezing op aan alle vrouwen, maar ook aan de mannen die strijd leveren voor gendergelijkheid en de emancipatie van de vrouw. Dat ook de Senaat een vrouwelijke voorzitter heeft en de federale regering paritair is samengesteld, is volgens Tillieux geen anekdotiek. Het wijst volgens haar op een mentaliteitswijziging.

De PS'ster wil van de Kamer een huis maken dat luistert naar de burgers en het initiatief neemt om met hen in dialoog te gaan. Ze zal daarom op korte termijn een reflectiegroep over participatieve democratie in het leven roepen.

Exit Dewael

De liberale politicus stond nog stil bij de snelle opgang van het gebruik van de smartphones en social media. Ook door parlementsleden, die soms in de virtuele wereld de degens kruisen. Dewael had het over 'steekvlamberichtgeving of steekvlambecommentariƫring'. Op zich omarmt hij de evolutie, want de democratie is nog nooit zo transparant geweest. 'Maar we mogen ook niet blind zijn voor de schaduwzijde van die steekvlam', waarschuwde Dewael. 'We mogen niet allemaal blindelings meestappen in de waan van de dag. Het politieke debat mag niet verschralen.'