Tinne Van der Straeten geeft Bill Gates 'gelijk'

Dat Bill Gates meent dat een omslag naar een klimaatneutrale wereld niet kan zonder kerncentrales, heeft hem luid boegeroep vanuit de groene hoek opgeleverd. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dient hem nu inhoudelijk van antwoord.

De meeste voorstanders van de kernuitstap duwen Gates wegens zijn standpunt in de hoek van de nucleaire lobby, of ondermijnen zijn geloofwaardigheid, omdat hij geen energie-expert is.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is de eerste groene die inhoudelijk de handschoen opneemt. In een opiniebijdrage in De Tijd geeft ze Bill Gates zelfs gelijk. Maar dan heeft ze het niet over de nood aan kerncentrales, maar ze geeft hem gelijk als de oprichter van Microsoft in zijn nieuwste boek 'How to avoid a Climate Disaster’ pleit voor veilige, volautomatische kerncentrales, diep weggestoken onder de grond.

Wat Gates beschrijft, is alles wat onze kerncentrales niet zijn. Tinne Van der Straeten Federaal minister van Energie

'Wat Gates beschrijft, is alles wat onze kerncentrales niet zijn. Vandaar de duidelijke beslissing van deze regering om door te gaan met de kernuitstap', concludeert Van der Straeten. Volgens haar is de vraag of in ons land twee kerncentrales langer moeten worden opengehouden weinig relevant in het brede plaatje. 'Even de blik op de toekomst. Tegen 2030 is 22 GW hernieuwbare energie nodig, 64 GW tegen 2050. Dat is de uitdaging, dat is de foto. Op die foto zijn die twee kerncentrales niet meer dan een pixel. Wie alleen naar de pixel kijkt, dreigt dan ook het bredere plaatje uit het oog te verliezen', merkt ze op.