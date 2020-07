Toch nog langer soepele tijdelijke werkloosheid voor bedrijven

Extra kosten

20 procent-regel

Tevreden werkgevers

'Dit is ontzettend belangrijk voor onze bedrijven', zegt Monica De Jonghe, de directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). 'De crisis is allesbehalve voorbij en de vrees is dat ons een moeilijk najaar te wachten staat. Dan is het belangrijk dat bedrijven kunnen terugvallen op een soepele regeling voor tijdelijke werkloosheid.'

In april, toen ons land in lockdown was, waren er in ons land 1,2 miljoen werknemers die minstens een dag tijdelijk werkloos zijn geweest. In juni waren er dat nog 600.000. In april was 20 procent van de tijdelijk werklozen de hele maand werkloos, in juni is dat teruggevallen tot 8,3 procent.