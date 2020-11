'Topadviseur van Boris Johnson stopt ermee'

Dominic Cummings, de belangrijkste adviseur van de Britse premier, zal zijn rol tegen Kerstmis neerleggen. Dat zeggen verschillende Britse media.

Cummings verklaarde aan de BBC dat geruchten dat hij zou hebben gedreigd met ontslag, 'verzonnen zijn'. Maar hij voegde eraan toe dat hij bij zijn in zijn blog neergepende standpunt van januari blijft, namelijk dat hij zichzelf 'grotendeels overbodig' wil maken tegen het einde van 2020.

Eerder deze week kondigde communicatiedirecteur Lee Cain al zijn vertrek aan. Dat wordt gezien als een teken van een machtsstrijd binnen de regering-Johnson.

Cummings staat gekend als een van de machtigste figuren in de Britse politiek. In 2016 was hij directeur van de 'Vote Leave'-campagne. Terwijl Johnson het publieke boegbeeld was, stuurde Cummings achter de schermen het brexitdebat aan.

Cummings las perfect de opgekropte volkswoede over het politieke establishment. en kan gezien worden als de architect van het gewonnen brexitreferendum. De slogan 'Take back control' was Cummings' vondst.

De persconferentie van Dominic Cummings over zijn trip in volle lockdown

Toen Johnson Theresa May verloste uit de lijdensweg om die scheiding met Europa te realiseren, kreeg Cummings een hoofdrol in Downing Street 10.