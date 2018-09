Topman Moslimexecutieve: 'Politiek klimaat leidt tot aparte islamscholen'

'Gematigdheid en integratie zitten in het DNA van Milli Görüs'. Dat benadrukt Mehmet Ustün, voorzitter van de Moslimexecutieve en van een moskee die tot het netwerk behoort van de gecontesteerde Turkse beweging.

De Turkse organisatie Milli Görüs ligt onder het politieke vergrootglas. De aanleiding is de geplande komst van de eerste Vlaamse islamitische school, een initiatief van de Belgische Islamitische Federatie (BIF), de officiële naam waaronder Milli Görüs in België opereert.

De aankoop van een schoolgebouw in Genk was voor staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir, N-VA-lijsttrekker in Genk, het sein om alle registers open te trekken tegen de 'extremisten' van Milli Görüs. Ze kreeg rugdekking van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die de Staatsveiligheid de opdracht gaf om de financiële structuren achter de aankoop van het schoolgebouw te onderzoeken.

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever mengde zich in de discussie, met de boodschap dat Milli Görüs foute boel is. 'De beweging staat voor de verspreiding van het radicale politieke islamisme en de strenge islamitische shariagrondwet. Ze is ook antidemocratisch, tegen westerse waarden en wordt gelinkt aan het verheerlijken van terreur.'

Officieel erkend

De uitval is opmerkelijk. De beweging zit in het hart van het Belgische overlegmodel tussen de overheid en de islam. Vier Vlaamse moskeeën, die in de invloedssfeer van Milli Görüs zitten, zijn officieel erkend door Vlaanderen en kregen de voorbije zes jaar een half miljoen euro subsidies toegestopt.

Bovendien is de voorzitter van een van die moskeeën binnen het Milli Görüs-netwerk in Heusden-Zolder Mehmet Ustün. Hij is niemand minder dan de topman van de Moslimexecutieve, het officiële dialoogvehikel van de Belgische moslims met de overheid. CD&V, sp.a en Open VLD tellen ook verschillende kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen die dicht bij Milli Görüs staan.

Over het schoolproject wil Ustün weinig kwijt in een gesprek met De Tijd. 'Ik moet me als voorzitter van de Moslimexecutieve neutraal opstellen. Ik wist ook niet dat het BIF het hoogste bod - naar verluidt 2,5 miljoen euro - uitbracht op het gebouw in Genk. Voor de rest valt er niet veel te zeggen. Er is geen officieel dossier of aanvraag, zoals ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aangaf. De organisatie zegt overigens zelf nog niet zeker te zijn of ze überhaupt een school wil beginnen.'

Vindt u zo'n school een goed idee?

Mehmet Ustün: 'Ik ben daar op zich niet tegen. Zolang de school zich houdt aan de erkenningsvoorwaarden van het Vlaams onderwijs, zoals les in het Nederlands. De organisatie heeft zelf al aangegeven dat ze absoluut van plan is dat te doen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de school verdere segregatie promoot. Daar moet over gewaakt worden.'

Zijn Belgische moslims dan niet tevreden met het onderwijs in Vlaanderen?

Ustün: 'Dat moet u de ouders misschien zelf vragen. Ik kan alleen in eigen naam spreken. Maar mijn indruk is dat de golf van populisme die door Europa raast een rol speelt. Ouders zijn in het huidige klimaat niet langer zeker dat hun kinderen in het reguliere onderwijs evenveel kansen krijgen. Daarom besluiten ze het zelf in te richten. Ik heb daar verder geen oordeel over. Het is een vaststelling.'

Wat vindt u van de heisa rond de school?

Ustün: 'Het was misschien niet de beste timing om zo vlak voor de verkiezingen dat gebouw aan te kopen. Maar goed, het gebouw stond te koop. Ik denk dat van een mug een olifant wordt gemaakt. Een reportage op de VRT maakte duidelijk dat een school van dezelfde organisatie in Schaarbeek probleemloos functioneert. Er is amper een hoofddoek te bespeuren bij de kinderen.'

'Er loopt nu ook een project om een school in Charleroi te openen, en dus mogelijk ook in Genk. België loopt vijf jaar achter op het buitenland. In Denemarken, Nederland en andere Europese landen zijn er al heel wat basis- en middelbare scholen ingericht door dezelfde organisatie. Die scholen functioneren perfect binnen het reguliere onderwijssysteem.'

Zuhal Demir, die nu zwaar naar Milli Görüs uithaalt, kwam vorige week bij u op de koffie. Wat vindt u daarvan?

Ustün: 'Tja, waarom ze het doet, moet u haar zelf vragen. Ik had een uitstekend gesprek met haar, op haar vraag trouwens. We hebben het gehad over holebi- en vrouwenrechten binnen de islam, een onderwerp waarover we op één lijn zitten. Er is niet gesproken over islamonderwijs of een school, ook omdat ik toen totaal nog niet op de hoogte was van de plannen.'

Demir en haar partij N-VA noemen Milli Görüs een gevaarlijke extremistische organisatie. Voelt u zich aangesproken?

Ustün: 'Milli Görüs is een religieus geïnspireerde beweging die moskeeën, onderwijs en culturele organisaties financiert met ledengeld. In België zijn er 26 moskeeën en 28 afdelingen. De beweging telt honderdduizenden leden in Europa en is daarnaast actief in Canada, de VS en Australië. Overal is ze in overleg met de overheid. De top van de organisatie heeft al herhaaldelijk verklaard dat ze apolitiek is en openstaat voor iedereen. Dat is het verschil met de Gülen-beweging, die misschien iets bekender is. Die noemt zich uitgesproken niet-religieus en focust in hoofdzaak op onderwijs.'

De Duitse inlichtingendiensten stellen dat Milli Görüs tegenover zijn leden een veel radicalere toon aanslaat dan in het openbaar. Ook Belgische aanhangers worden via sociale media gelinkt aan radicale predikers.

Als iemand de organisatie van extremisme beschuldigt, moet die met bewijzen komen. Dat de inlichtingendiensten hun werk doen.

Ustün: 'Het is een huis met vele kamers, met liberale tot ultraconservatieve stromingen. Daar zitten mogelijk extremisten bij, maar die hebben geen enkel uitstaans met waar de beweging voor staat. Als iemand de organisatie van extremisme beschuldigt, moet die met bewijzen komen. Dat de inlichtingendiensten hun werk doen. Maar in de praktijk toont het BIF in België het enige echte gezicht. De scholen in Schaarbeek en de buurlanden bewijzen dat gematigdheid en integratie tot het DNA van Milli Görüs behoren.'

Er was een ophefmakend rapport van de Staatsveiligheid over Diyanet, het Turkse ministerie van Religieuze Zaken. Dat zou opereren als de lange arm van Erdogan bij de Europese diaspora.

Ustün: 'Ik beperk me tot de moskeeën. Diyanet verspreidt in de Europese moskeeën die het financiert dezelfde gematigde boodschap als Milli Görüs. Er is geen verschil. Er zijn overal in Europa moskeeën binnen het Milli Görüs-netwerk waar imams actief zijn die door Diyanet betaald worden. In onze moskee is dat niet het geval, omdat die erkend is en onze imams daardoor een loon krijgen van het Belgische ministerie van Justitie.