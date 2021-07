Topman Volksgezondheid onder vuur na kritische evaluaties

Zowel Maggie De Block (Open VLD) als Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaf Tom Auwers, de voorzitter van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, geen positieve evaluatie. Problemen in zijn administratie bemoeilijkten de strijd tegen het coronavirus.

Voor het tweede jaar op rij heeft Tom Auwers als voorzitter van de federale overheidsdienst Volksgezondheid geen positieve evaluatie maar een verbeteringstraject opgelegd gekregen. Dat meldde De Standaard dinsdag en wordt bevestigd aan De Tijd. De FOD Volksgezondheid speelt een cruciale rol in de strijd tegen het coronavirus, maar de administratie wordt aangewreven dat ze tijdens de crisis meermaals steken liet vallen.

Voor alle duidelijkheid: een verbeteringstraject is niet hetzelfde als een negatieve evaluatie. Toch is zo'n beoordeling behoorlijk ongebruikelijk omdat ministers er doorgaans voor terugschrikken een topambtenaar hard aan te pakken. Politici hebben functionarissen nodig bij de uitvoering van het beleid en bij een openlijke confrontatie leeft al snel de indruk dat een minister bezig is met een politieke afrekening.

Auwers staat sinds 2017 aan het hoofd van de FOD Volksgezondheid. Bij een eerste evaluatie door de toenmalige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in 2019 voldeed hij aan de verwachtingen, al werd crisismanagement wel als aandachtspunt vermeldt. 'Hierin zijn reeds belangrijke stappen genomen en dient verder te worden gewerkt met aandacht voor de afstemming tussen de verschillende actoren', staat er te lezen.

Bij het uitbreken van de coronacrisis begin 2020 moest de FOD Volksgezondheid voorop in de strijd lopen. Auwers trok de coördinatie naar zich toe en koos voor een kleine crisisploeg. De directeurs-generaal bij Volksgezondheid, onder wie huidig coronacommissaris Pedro Facon, werden daar tot hun grote frustratie nauwelijks bij betrokken. Ook het Crisiscentrum, dat bij grote crisissen normaal wordt ingeschakeld, werd in eerste instantie op afstand gehouden.

Verrast door corona

Hoewel er wel degelijk voorbereidingen waren getroffen, werd ons land compleet verrast door de hevigheid van de coronacrisis. De administratie en de politiek waren op achtervolgen aangewezen en het duurde weken vooraleer de situatie ietwat onder controle geraakte. Zo was er meteen schaarste aan mondmaskers doordat de bestaande stock vervallen was en daarom werd vernietigd. De Block wreef Auwers aan dat hij te lang had getalmd met de vervanging ervan, bij Volksgezondheid werd dan weer naar het kabinet-De Block gewezen, omdat die niet met voldoende geld over de brug zou willen komen.

De Block greep op 13 april, tijdens het hoogtepunt van de eerste golf, in door de gepensioneerde Christiaan Decoster, een ancien van de FOD Volksgezondheid, terug te halen. Auwers bleef voorzitter, maar Decoster moest instaan voor het crisisbeheer. Samen met Facon, die een systeem voor de monitoring van de ziekenhuiscapaciteit op poten zette, hield hij de administratie tijdens moeilijke maanden recht.

In augustus 2020 evalueerde De Block Auwers een tweede keer, al sloeg die beoordeling nog op het voorgaande jaar en dus de periode voor de coronacrisis. De liberale politica gaf haar topambtenaar de beoordeling 'te verbeteren' mee. Op de achtergrond speelde mee dat er interne klachten waren over zijn functioneren.

Toch werd Auwers ongeveer gelijktijdig gevraagd om met de adviesgroep Celeval de leiding te nemen in het uitstippelen van het coronabeleid. Een haast onmogelijke opdracht, want terwijl de naar de exit strompelende regering-Wilmès verder wilde versoepelen waarschuwden virologen voor een tweede golf, die er niet veel later ook zou komen. 'Niemand wilde die job, maar Tom heeft dat toch maar gedaan', zegt een topambtenaar ter verdediging.

Machtsvacuüm

Bij de vorming van de regering-De Croo begin oktober werd een ontslag van Auwers volgens meerdere bronnen besproken, maar werd er uiteindelijk voor gekozen om de brandweer niet te vervangen op het moment dat het brandt. Wel werd het coronacommissariaat in het leven geroepen en werd Facon bevoegd voor de coördinatie van de strijd tegen het virus.

Bij een nieuwe evaluatie legde huidig minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) Auwers eveneens een verbeteringstraject voor. Zijn kabinet wil niets kwijt over wat het een zaak tussen de minister en een topambtenaar noemt. Auwers is intussen al twee weken met ziekteverlof en wordt tijdelijk vervangen door directeur-generaal Philippe Mortier. Hij wil niet reageren op de kwestie.

Voor de werking van Volksgezondheid is dat alvast nefast. Door het uitvallen van Auwers en bij het uitblijven van een definitieve vervanging van Facon is er een vacuüm aan de top. Hoewel de dienst onder De Block geld kreeg toegeschoven voor extra personeel, werd slechts een deel van die functies ingevuld. Het resterende personeel moet alle zeilen bijzetten om de dienst op een cruciaal moment in de pandemie draaiende te houden.