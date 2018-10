Topman fiscale waakhond stapt op na conflict

Herwig Joosten, de topman van de Hoge Raad van Financiën, stapt op. Een conflict over de belastinghervorming die de fiscale waakhond voorbereidt, ligt aan de basis.

Eind vorig jaar gaf minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan de afdeling fiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën de opdracht om een grote belastinghervorming voor te bereiden. Het moet gaan om een taxshift 2.0, waarbij de belastingen op arbeid worden verlaagd en andere vormen van belastingen worden verhoogd.

Van Overtveldt is van mening dat na de hervorming van de vennootschapsbelasting iets extra nodig is voor de belastingdruk op arbeid, die ook na de taxshift nog altijd te hoog is. Daarom vroeg hij de Hoge Raad van Financiën een hervorming van de personenbelasting uit te werken. Maar door een conflict aan de top is daarvan na bijna een jaar is nog niet veel in huis gekomen.

Herwig Joosten kon niet overweg met een van de ambtenaren die een hervorming van de personenbelasting moesten uitwerken. diverse bronnen

Herwig Joosten, de voorzitter van de Hoge Raad van Financiën, heeft intussen ontslag genomen. Volgens diverse bronnen kon hij niet overweg met een van de ambtenaren die de hervorming moesten uitwerken. Het zou gaan om Christian Valenduc, een ervaren adviseur van Financiën met cdH-etiket. Volgens bronnen zou hij ‘te rechtse voorstellen’ niet hebben willen berekenen. ‘Dat heeft na de zomer tot een hoogoplopend conflict geleid’, aldus een bron.

Intussen is Valenduc aan de kant geschoven en vervangen door twee andere ambtenaren van Financiën. Van Overtveldt is alvast begonnen aan de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

Eind dit jaar

Maar de tijd dringt en het werk is lang nog niet af. In principe had eind dit jaar een rapport moeten klaarliggen dat als basis kan dienen voor een grote belastinghervorming die een volgende regering moet aanpakken. Maar die timing is niet meer realistisch. Volgens Van Overtveldt gaan de werkzaamheden van de Hoge Raad evenwel voort en zal het rapport begin volgend jaar worden opgeleverd.

Wie zetelt in de Hoge Raad Financiën? Voorzitter: Herwig Joosten Leden: Jan Verhoeye (UGent), Tim Hermans (directeur Nationale Bank), Luc Simar (Conseil economique et social de Wallonie), Olivier Colin (politiek secretaris MR), Christophe Quintard (Waalse vakbond FGTB), Mark Delanote (VUB), Mikael Petitjean (UCL), Philipp Donnay (topman Planbureau), Wim Coumans (ex-kabinetschef Inge Vervotte), Nicolas Kuczynski (advocaat, MR) en Herman Matthijs (VUB).

Het rapport moet het debat kruiden dat volgend jaar in de aanloop naar de federale verkiezingen in mei zal losbarsten. Want niet alleen de N-VA wil een belastinghervorimg. CD&V brak al een lans voor de invoering van een zogenaamde dual income tax. Dat is een tweeledig belastingsysteem waarbij de inkomsten in twee categorieën worden opgesplitst: de inkomsten uit arbeid of uitkeringen enerzijds en de inkomsten uit vermogen zoals aandelen, obligaties, spaargeld en huur anderzijds.

Open VLD gaat in dezelfde richting. De partij stelde eerder voor een vlaktaks in te voeren. In plaats van een progressief belastingsysteem met verschillende tarieven zou iedereen 30 procent betalen. Om de hervorming sociaal te maken trekt de partij de belastingvrije som op, waardoor een groter deel van het loon van werknemers niet belast wordt. Ook andere inkomsten zoals die uit meerwaarden en huur zouden tegen 30 procent worden belast.