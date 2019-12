Topvoetbal komt met charmeoffensief naar politiek

Het Belgische profvoetbal voert na veel getalm in sneltempo een reeks hervormingen door om zijn straatje schoon te vegen. De clubs beseffen dat een serieus gebaar nodig is te vermijden dat hun gunstregime straks door de politiek helemaal wordt opgedoekt.

Vanaf de zomer van 2020 komt er een nieuw landschap voor de makelaars in ons voetbal. De Pro League, de koepel van 24 profclubs, verplicht makelaars voortaan te kiezen voor wie ze onderhandelen en deals sluiten. Het is werken voor een club of voor een speler.

De makelaarscommissies zijn nu een kluwen. Het is gebruikelijk dat makelaars met verschillende petjes tot drie keer langs de kassa passeren. Ze onderhandelen en cashen op transfers bij zowel de speler als de verkopende en de kopende club. Daarnaast krijgen ze meestal een jaarlijks percentage op het loon van voetballers in hun portefeuille. Die complexe geldstromen tussen de partijen zijn een van de redenen waarom in het voetbal witwascarrousels en zwartgeldcircuits bestaan. Dat kwam duidelijk aan het licht door het grootschalige gerechtelijke onderzoek met invallen bij een groot aantal clubs - Operatie Zero - dat nog altijd loopt. Sindsdien ligt het voetbal onder het vergrootglas van de politiek en het publiek, met als belangrijkste inzet het sociale en fiscale gunstregime voor ons voetbal. Dat kost de schatkist jaarlijks minstens 140 miljoen euro.

Obstakels

De goedkeuring van de nieuwe regeling voor makelaars had flink wat voeten in de aarde. De Tijd kon in april al een voorstel van de Pro League inkijken om de clubs alleen nog toe te laten makelaars in te huren bij de verkoop van spelers, niet langer bij inkomende transfers. Makelaars die voor een speler onderhandelen, zouden voortaan betaald worden door de speler zelf. Nu is de praktijk meestal dat de kopende club de commissie die de speler eigenlijk verschuldigd is aan zijn makelaar zelf betaalt. Maar er doken juridische obstakels en bezwaren van de Raad voor Mededinging op.

48,6 miljoen afgeroomd transfergeld Makelaars roomden in de ‘mercato’s’ (transfermarkten) van de zomer en de winter van 2018 48,6 miljoen euro of 15 procent van alle in- en uitgaande transfersommen (317 miljoen) af.

Nu is er een aangepast reglement dat de juridische toets moet doorstaan. Belangrijk is dat clubs makelaars mogen blijven betalen voor commissies die de speler eigenlijk moet betalen. ‘Er is over nagedacht, maar het komt er voorlopig niet’, stelt Racing Genk- en Pro League-voorzitter Peter Croonen. ‘De invoering heeft grote consequenties, fiscaal en ook voor de internationale concurrentiekracht van ons voetbal. Het is te vroeg.’ Het reglement komt er op een moment dat ook de wereldvoetbalbond FIFA met de materie bezig is. Die bekijkt of ze geen nieuwe regel - één makelaar per partij rond de tafel - moet opleggen. Dat moet belangenconflicten vermijden. De FIFA voorziet in een uitzondering die makelaars toelaat voor de speler én de kopende club op te treden.

De Pro League gaf gisteren ook groen licht aan een clearinghouse. Dat moet vanaf volgende zomer controleren of alle betaalde sommen koosjer zijn. Makelaars kunnen alleen nog zaken doen na een verplichte registratie, erkenning en controle door het clearinghouse. Inbreuken kunnen leiden tot het intrekken van de licentie van de club en de makelaars. Spelers kunnen dan weer hun speelgerechtigdheid kwijtspelen. In het Europese voetbal heeft enkel Engeland op dit moment een controlevehikel op de geldstromen.

Witwaswet

Croonen heeft ook een mandaat van de clubs om een ruimere operatie opkuis op te zetten. Op tafel ligt onder meer een uitbreiding van de witwaswet naar het topvoetbal en een direct toezicht door de fiscus via de boekhouder van de club. Er is ook sprake van een ethisch charter over gokken en afspraken met de banksector. Financiële instellingen zijn door de onfrisse geldstromen in het voetbal steeds minder happig om met clubs samen te werken. Het werk van Croonen loopt parallel met dat van een expertenteam rond Johan Vande Lanotte (sp.a). Die plande voor deze week een rapport, maar dat is uitgesteld tot februari. Vande Lanotte zat op het spoor om het gunstregime ongemoeid te laten, maar de schatkist te spekken met andere geldstromen uit het voetbal. Maar hij ving vorige week bot tijdens overleg met de politieke wereld. De boodschap was dat van ruilhandel geen sprake kan zijn. Het topvoetbal lijkt de zaken niet verder op de spits te willen drijven. Croonen laat verstaan dat de discussie over het gunstregime losgekoppeld is van andere maatregelen. ‘De politiek is bereid tot overleg over het gunstregime. Dat zal te gepasten tijde plaatsvinden.’

Een Vlaams front van partijen wil tegen de zomer een akkoord om het gunstregime fors bij te stellen. Spelers betalen nu maximaal 895,5 euro RSZ-bijdrage per maand, ongeacht hoeveel ze verdienen. Daarnaast mogen clubs 80 procent van de bedrijfsvoorheffing op spelerslonen inhouden. Het topvoetbal geeft via Croonen het signaal dat de boodschap is begrepen. De clubs lanceren een charmeoffensief, in de hoop zo veel mogelijk van het gunstregime te redden.