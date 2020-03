Tous ensemble laat wrange nasmaak na

Corona noopt tot 'tous ensemble', zei premier Sophie Wilmès in haar regeerverklaring. Maar net dat is niet gelukt.

'Ik sta hier vandaag voor u, lucide en vastberaden. Ik ben volledig toegewijd aan de taak die voor ons ligt. Op dit moment gaan de wereld, Europa en België door een periode zonder precedent. Covid-19 is een ernstig gevaar voor de bevolking. Daarvoor moeten we samenwerken in nationale eenheid, hand in hand', zei premier Sophie Wilmès (MR) in haar regeerverklaring voor een bijna leeg parlement, waar wegens het coronagevaar alleen de fractieleiders en vicepremiers acte de présence gaven.

Volmachten in Franstalig België Ook de Waalse regering en de regering van de Franse Gemeenschap krijgen zes maanden volmachten om maatregelen te nemen tegen het coronavirus. Het parlement van de Franse Gemeenschap heeft daar dinsdag mee ingestemd. Alleen de PTB onthield zich. Eerder kreeg de Waalse regering al volmachten. Ook de Brusselse regering is vragende partij. De Vlaamse regering doet het voorlopig zonder. Zolang het parlement bij elkaar kan komen, willen we de democratie ten volle respecteren, is te horen bij het kabinet-Jambon. Woensdag wordt wel een nooddecreet voorgelegd aan het parlement, dat de regering toelaat snel te beslissen over enkele zaken. Zo zal geen omgevingsvergunning nodig zijn voor tijdelijke gezondheidsinfrastructuur. De regering van de Duitstalige Gemeenschap heeft nog geen volmachten gevraagd.

Dat gevoel van 'tous ensemble' waarop Wilmès alludeerde - net als de groenen voortdurend doen - laat een wrange nasmaak na. Het afgelopen weekend is een echte regering vormen, waaronder de N-VA en de PS mee hun schouders zetten, juist mislukt. 'Zelfs corona kon niet aanzetten tot een oplossing', geeft een hoofdrolspeler toe. Uiteindelijk wordt de minderheidsregering gewoon voorgezet, met volmachten als doekje voor het bloeden.

Fiasco

Ondertussen wordt een hele operette opgevoerd om het politieke fiasco te maskeren. De regering-Wilmès is opnieuw gevormd en heeft opnieuw de eed afgelegd op het paleis. Maar het gaat nog altijd om dezelfde regering, met dezelfde zes Franstalige ministers en zes Vlaamse ministers. Weinigen weten wie die allemaal zijn. De wissels van de voorbije maanden zijn niet op één hand te tellen.

Volgens N-VA-kopstuk Theo Francken gaat het om een 'democratische hold-up'. In een tweet wijst hij erop dat alle twaalf ministers en de premier samen minder voorkeurstemmen haalden dan Bart De Wever en hijzelf samen. De N-VA is dan ook niet van plan Wilmès II het vertrouwen te geven.

Toch krijgt die een upgrade, zodat ze kan regeren met volheid van bevoegdheid, als ze - zoals verwacht - in de Kamer het vertrouwen krijgt van de socialisten en de groenen. Het neemt niet weg dat Wilmès II een minderheidsregering blijft, die amper 38 op 150 zetels in de Kamer telt.

De perceptie is dat PS-voorzitter Paul Magnette gewonnen heeft. In de onderhandelingen riep hij het met gebalde vuisten nog uit: 'Jamais avec la N-VA!' En die slag heeft hij thuisgehaald. Maar eigenlijk is vooral gebleken dat Magnette een zwakke leider is, die niet opkan tegen zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez, die zelf ook stomverbaasd was dat Magnette hem alles gaf wat hij wilde.

Magnette blijkt vooral zijn eigen troepen niet in de ogen te durven kijken. Dat ondervond sp.a-voorzitter Conner Rousseau, die zichzelf vernederd en verraden voelde door zijn PS-collega. Het gevolg is dat de socialisten moeten applaudisseren voor een regering met tien liberale ministers, waar ze niet in zitten en waartegen ze ook geen oppositie kunnen voeren. Hetzelfde geldt voor de groenen.

Vivaldi

Bij de socialisten, de liberalen en de groenen leeft de hoop dat in oktober een Vivaldi-coalitie het licht ziet, als de volmachtenperiode van zes maanden voorbij is. Wilmès zei dat ook met zoveel woorden in haar regeerverklaring. 'De bedoeling moet blijven op termijn een federale regering te vormen die een parlementaire meerderheid heeft voor een globaal en positief project voor ons land.'

Als alleen de groenen en de socialisten het vertrouwen geven aan het minderheidskabinet-Wilmès, belanden we uiteindelijk toch bij Vivaldi.

CD&V heeft dan weer het gevoel dat ze geflikt is en met de coronacrisis in de fuik van Vivaldi is geduwd. Want als alleen de groenen en de socialisten het vertrouwen aan het minderheidskabinet-Wilmès geven, belanden we uiteindelijk bij een meerderheid van liberalen, socialisten, groenen en CD&V.