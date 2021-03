Treinen richting kust in paasvakantie op halve capaciteit

De NMBS gaat het treinaanbod richting de kust tijdens de paasvakantie halveren om grote drukte in de stations te vermijden.

Het Overlegcomité besliste vorige week dat treinreizigers richting de kust in de paasvakantie alleen aan het raam mogen plaatsnemen. De NMBS heeft die ministeriële beslissing nu ook een concrete uitwerking gegeven. Treinen naar de kust rijden in de paasvakantie op halve capaciteit.

'Die regeling geldt vanaf zaterdag tot zondag 18 april', zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. 'We zullen erover waken dat de treinen richting kust maar voor de helft gevuld zijn. Als een trein vanuit Brussel-Zuid naar de kust voor pakweg een derde gevuld is, zal bij de treinhalte in Gent-Sint-Pieters nog maar een beperkt aantal mensen mogen opstappen. Tot we 50 procent bereikt hebben.'

In een aantal stations troepten reizigers deze week in grote drommen samen om van het goede weer te profiteren aan de Vlaamse kust. Onder meer in Brussel-Zuid was het erg druk. Het lijkt vanzelfsprekend dat dat in de paasvakantie niet anders wordt. Hoe gaat de spoorwegmaatschappij dat aanpakken?

'We zullen de stroom moeten kanaliseren', zegt Crols. 'We trekken daar in verschillende stations een aantal perrons voor uit en zullen mensen mondjesmaat op de trein laten. Soms zullen reizigers niet de trein kunnen nemen die ze van plan waren te nemen, maar moeten wachten op een volgende. In het geval van grote drukte kan die wachttijd oplopen. Reizigers moeten daar rekening mee houden.'