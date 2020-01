Tuchtcommissie PS zet Emir Kir uit partij

Kamerlid en burgemeester Emir Kir lag onder vuur omdat hij eind vorig jaar een ontmoeting had met enkele Turkse burgemeesters van de partij MHP, de politieke tak van de extreemrechtse beweging Grijze Wolven.

De tuchtcommissie kwam urenlang bijeen om zich te buigen over een klacht van een militant tegen de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node. Aan de basis van de klacht lag een ontmoeting van Kir met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters, in het gezelschap van vier andere Turkse burgemeesters. Die ontmoeting vond plaats in de marge van een Europese vergadering waar de betrokkenen aan deelnamen.