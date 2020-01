Twaalf Belgen worden geëvacueerd uit Wuhan

Dat hebben ministers Maggie De Block (Volksgezondheid) en Philippe Goffin (Buitenlandse Zaken en Defensie) vrijdagnamiddag gezegd tijdens een persconferentie. De 12 (9 met Belgische nationaliteit en 3 naasten) zullen vervolgens in quarantaine geplaatst worden in het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek. De overige 41 - 23 Nederlanders, 11 Denen, 5 Tsjechen en 2 Slovaken - zullen naar hun landen van herkomst overgebracht worden.