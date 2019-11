Twee Belgische Syriëstrijdsters onderweg naar ons land

Turkije heeft twee Belgische vrouwelijke leden van terreurgroep Islamitische Staat op het vliegtuig naar ons land gezet.

Dat bevestigt het federaal parket.

Het vliegtuig met de vrouwen zou in de vooravond landen op Brussels Airport. Het gaat om de 24-jarige Fatima Benmezian en de 31-jarige Rachma Benmezian, twee zussen. Ze waren gevlucht uit kampen in Noord-Syrië en naar Turkije gevlucht, een strategie die hun kansen vergroot om terug te keren naar België. Net omdat Turkije besliste opgepakte buitenlandse strijders te repatriëren.

De twee vrouwen zijn de eerste Belgische jihadistes die door Turkije zijn uitgezet. Het land deed dat eerder al met strijders van onder meer Deense, Amerikaanse en Franse nationaliteit. De vrouwen worden bij aankomst opgewacht door de veiligheidsdiensten. Die zullen hen begeleiden naar een Belgische gevangenis. Beide vrouwen zijn in België veroordeeld voor terrorisme en moeten dus een jarenlange celstraf uitzitten.

De Turkse autoriteiten zeggen al een tijd dat ze elke buitenlandse Syriëstrijder het land zullen uitzetten. Dat laatste is geen gebruikelijke procedure in internationaal recht, zeker voor mensen die veroordeeld zijn. Uitlevering is de normale procedure als onderdanen van ons land worden gearresteerd in het buitenland en veroordeeld zijn in ons land. België moet dan officieel de uitlevering vragen, en er is ook toestemming nodig van Turkije.

Protocol

Dat is nu niet het geval. Maar Turkije zet de strijders ook niet zomaar op een vlucht. Er is een protocol afgesproken tussen Turkije en België, waarbij de Belgen tijdig verwittigd worden dat de strijders op komst zijn. Dat protocol is mee een gevolg van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem in 2016. Eén van de daders bleek door de Turken op een vlucht gezet naar Nederland, terwijl de Belgen wisten dat hij gearresteerd was aan de Syrische grens. Via Schiphol wist hij te ontkomen, waarna hij deelnam aan de aanslagen.