Twee jaar uitstel voor nieuwe dossiers in Brusselse ondernemingsrechtbank

Regering in lopende zaken

'Doordat de regering in lopende zaken is, ziet het er niet naar uit dat de rechters die elders worden benoemd, op korte termijn vervangen worden. Het is onmogelijk de toestroom van zaken met het huidige aantal rechters te behandelen binnen de termijnen die de rechtbank voorheen kon aanhouden. We hebben alle wettelijke mogelijkheden benut. Denk aan plaatsvervangende rechters, vragen voor delegaties van rechters vanuit andere rechtbanken, en gerechtelijke stagiaires, maar die lossen het probleem niet op.'

Voorrang

'De zaken die in de andere kamers voor pleidooien zijn vastgesteld, kunnen we maar behandelen in de mate dat er een rechter beschikbaar is', zegt de voorzitster. 'Alle zaken die in februari 2019 voor de inleidingskamer worden ingeleid, zullen eenzelfde vaststellingsdatum krijgen in februari 2021, de zaken die ingeleid worden in maart 2019 krijgen eenzelfde vaststellingsdatum in maart 2021, enzovoort. Zodra de personeelsbezetting het toelaat, worden die zaken vastgesteld in een pleitkamer op een zitting waarop ze effectief kunnen worden gepleit.'