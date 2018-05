Twee miljard euro extra vennootschapsbelasting in eerste kwartaal

Volgens de N-VA-minister van Financiën bewijzen de cijfers dat de hervorming van de bedrijfsbelasting 'op koers' zit. 'Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting bestond er heel wat twijfel over de budgettaire neutraliteit, zowel over de hervorming in zijn geheel, als over deelmaatregelen. We zien nu dat de voorafbetalingen van de bedrijfsbelasting voor de eerste vervaldag afklokken op een stijging van meer dan 2 miljard euro', klinkt het.