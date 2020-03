Twee op de drie CD&V-leden houden vast aan N-VA

63 procent van de CD&V-leden wil dat de volgende federale regering een Vlaamse meerderheid heeft. De partij kiest er dus voor om de N-VA niet te lossen.

Alle ogen waren deze maandagvoormiddag gericht op het partijbestuur van CD&V, dat zich boog over een online-enquête die voorzitter Joachim Coens in het weekend had gelanceerd, met de vraag wat de leden willen: een federale regering met een Vlaamse meerderheid of een Vivaldi-coalitie met de socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten?

63 procent van de CD&V-leden wil dat de volgende federale regering een Vlaamse meerderheid heeft, zoals de partijtop al weken en maanden vraagt. Voor voorzitter Joachim Coens is het een hart onder de riem dat de partijlijn breed gedragen wordt door de basis, ook al zijn er veel vragen gerezen over de betrouwbaarheid van de enquête. '63 procent van de CD&V-leden vindt een Vlaamse meerderheid absoluut noodzakelijk', zei Coens op een persconferentie.

Als een regering met de N-VA niet lukt, wil 41 procent van de deelnemers aan de enquête dat er voor de oppositie wordt gekozen. Slechts 37 procent opteert dan liever voor een Vivaldi-coalitie, wat eigenlijk neerkomt op een ondersteuning van paars-groen door CD&V. Slechts 12 procent wil nieuwe verkiezingen.

Vetopartijen

Bij de aanvang van het partijbestuur maakten zowat alle partijtenoren duidelijk dat ze blijven vasthouden aan de vraag naar een federale regering met een Vlaamse meerderheid. De christendemocraten leggen de bal in het kamp van de PS en Ecolo, ook wel de 'vetopartijen' genoemd.

'De senioren maken 60 procent uit van onze partij. Naar wat ik gehoord heb, vinden ook zij dat een stabiele regering nodig is', liet Eric Van Rompuy, sinds kort de voorzitter van de CD&V-senioren, weten. Ook oud-minister Joke Schauvliege zei geen enkele indicatie te hebben dat de leden plots willen dat de partij van haar lijn afwijkt. 'Het is belangrijk dat we onze geloofwaardigheid behouden', luidde het. Voormalig vicepremier Kris Peeters gaf mee dat de leden 'heel veel belang hechten' aan de piste van de Vlaamse meerderheid.

Jambon en Di Rupo

De vraag is wat de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) maandagnamiddag vertellen aan de koning. Alle pistes lijken dood te lopen. De PS wil niet met de N-VA, en CD&V wil geen opening maken voor Vivaldi.