Tweede coronatest voor volledig gevaccineerden op tafel

Ons uitgaansleven, soepeler maatregelen per regio afhankelijk van de coronasituatie en, opmerkelijk, een strenger testregime in de strijd tegen de deltavariant. Dat ligt op tafel van de federale en regionale topministers die vrijdag na ruim een maand opnieuw bijeenkomen voor overleg over de coronaregels.

Hoe staan we ervoor?

De coronasituatie blijft onder controle. Gemiddeld zijn er iets minder dan 2.000 besmettingen, 54 ziekenhuisopnames en drie doden per dag in ons land. In het ziekenhuis liggen 551 coronapatiënten en 158 mensen op intensieve zorg.

Onder die algemene cijfers schuilen regionale verschillen. Brussel is goed voor bijna een kwart van alle besmettingen en meer dan een kwart van alle opnames. Ook een derde van alle coronapatiënten ligt in een Brussels ziekenhuis, terwijl in de hoofdstad maar één op de tien van alle Belgen wonen.

Wie krijgt derde prik? De negen Belgische ministers van Volksgezondheid beslissen in principe woensdag over de toediening van een derde coronaprik. Die moet een extra beschermingswal leggen rond al volledig ingeënte personen. Volgens onze info is het de bedoeling een aparte groep van 300.000 tot 400.000 mensen met verzwakte immuniteit al vanaf september een boosterprik te geven. Het gaat om een groep die in wetenschappelijke termen omschreven wordt als immunogecompromitteerd, denk aan kankerpatiënten, mensen met HIV, mensen die een transplantatie hebben ondergaan of die medicijnen nemen die hun immuniteit onderdrukken. Andere kwetsbare groepen, zoals rusthuisbewoners, zouden pas in december in aanmerking komen voor een derde prik. Het idee is dat de fabrikanten tegen dan klaar zijn met vaccins die aangepast zijn aan de huidige virusvarianten.

Zelfs met de nuance dat Brussel traditioneel ziekenhuisopnames uit de rand telt, is de hoofdstad nog oververtegenwoordigd in de coronastatistieken. Terwijl de Waalse gegevens eerder het bevolkingscijfer volgen, zit Vlaanderen met lagere statistieken dan op basis van zijn bevolking te verwachten valt.

De verklaring zijn de vaccinaties. In Vlaanderen zijn bijna negen op de tien van de volwassenen volledig geprikt, in Wallonië is dat acht op de tien, en in Brussel minder dan twee derde.

20 % gevaccineerde jongeren Slechts een op de vijf Brusselse jongeren tussen 12 en 17 kreeg een eerste spuitje, maar 8 procent is volledig geprikt.

Nog dramatischer is het beeld bij de jongeren die over minder dan twee weken weer samen op de schoolbanken moeten. Slechts een op de vijf Brusselse jongeren tussen 12 en 17 kreeg een eerste spuitje, terwijl dat in Vlaanderen 73 procent is en in Wallonië 53 procent. Die povere Brusselse vaccinatiegraad hangt vrijdag ook boven het Overlegcomité.

Wat ligt er op tafel?

Ons uitgaansleven. Voor het sluitingsuur in de horeca is nog weinig animo. Daarnaast zijn de disco's nog dicht. In Vlaamse kringen is te horen dat niemand vragende partij is om alles als wildemannen open te gooien, zeker met de besmettelijke deltavariant die rondwaart. Tegelijk luidt het dat stapsgewijs voort gewerkt moet worden aan volledige heropening van onze samenleving.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de coronapas. Daarmee kunnen mensen bewijzen dat ze gevaccineerd, negatief getest of hersteld zijn. Met hun pas mogen ze zonder mondkapje binnen op events en hoeven ze geen afstand meer te bewaren.

Het systeem is nu mogelijk voor events vanaf 1.500 man. De consensus groeit om het ook voor kleinere bijeenkomsten in te voeren. Daarbij wordt benadrukt dat privéfeesten in besloten kring zoals huwelijken of horeca niet met een coronapas zullen moeten werken.

De bedoeling is te bekijken wat het best met coronapas kan, wat zonder en vooral waar en onder welke omstandigheden maatregelen zoals mondkapjes, afstandsregels of een limiet op de toegelaten capaciteit nog aangewezen zijn.

Hetzelfde coronabeleid zou ook niet langer voor het hele land hoeven te gelden. Coronacommissaris Pedro Facon zou in zijn voorstellen voor het Overlegcomité ruimte voorzien voor meer gedifferentieerd beleid per stad of regio.

Dat betekent dat lokaal een soepeler of strenger regime kan gelden, zoals een sluitingsuur bijvoorbeeld, afhankelijk van de coronatoestand. Facon leek die intentie dinsdag op sociale media ook te bevestigen met felicitaties voor de beslissing van een soepeler mondkapjesbeleid in het Vlaams en Waals onderwijs, terwijl dat in Brussel strenger blijft.

Nog een opmerkelijk deel van de discussie: het Overlegcomité buigt zich ook over een advies van de wetenschappelijke experts over een (licht) strengere teststrategie. De bedoeling zou zijn volledig gevaccineerden die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon na een eerste - negatieve - PCR-test toch een tweede test, een week later, op te leggen. Nu volstaat een negatieve test op dag één.

De reden is de deltavariant, die in een beperkt aantal gevallen door het vaccin weet te breken en besmetting veroorzaakt. De bedoeling is via een tweede test extra te checken of iemand besmet is. Het is niet de bedoeling dat mensen na hun eerste negatieve test in quarantaine blijven tot de tweede test, ook omdat het risico op besmetting kleiner is dan bij ongevaccineerden. De maatregel moet vooral als extra voorzorg gezien worden in de strijd tegen de deltavariant.

Hoe gaat het verder?

Nog een discussiepunt is de push vanuit Vlaanderen om de federale crisisfase te beëindigen. Dat betekent dat de coronacockpit zou verhuizen van het federale niveau en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) naar de burgemeesters en gouverneurs.