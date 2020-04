Tweede dag op rij minder opnames wegens corona in ziekenhuizen

Er lijkt zich een positieve trend af te tekenen over de evolutie van de corona-epidemie in ons land. Er is een volledige stabilisering van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames.

Er zijn de voorbije 24 uur opnieuw 503 mensen opgenomen in het ziekenhuis wegens het coronavirus. Dat is voor de tweede dag op rij een daling, dag op dag met 13 procent zelfs. Dat laat verhopen dat de epidemie richting een piek gaat. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfer-update over de corona-epidemie door de overheidsdienst Volksgezondheid.

3 Opnames Voor het eerst is er op weekbasis een kleine daling (3 procent) van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames.

De groei in nieuwe opnames was de voorbije week al stilgevallen, tot onder 600 opnames per dag. Voor het eerst is er op weekbasis zelfs een kleine daling (3 procent) van het aantal ziekenhuisopnames. Anti-coronatsaar Steven Van Gucht ziet daarin opnieuw bewijs dat het de goede kant op gaat met de strijd tegen het coronavirus en dat de verminderde sociale contacten door de lockdown hun vruchten afwerpen.

Intensieve zorg

Ook de dagelijkse groei in nieuwe patiënten op intensieve zorg loopt dag na dag verder (lichte) averij op. Er liggen nu 1.245 mensen op intensieve zorg, 40 meer dan gisteren.

De bigger picture is ook hier dat de groei steeds trager gaat. De groei in patiënten is op weekbasis teruggevallen op gemiddeld 6 procent. Een week geleden bedroeg de gemiddelde aanwas in patiënten op intensieve nog bijna 20 procent. Ook goed nieuws is dat bijna elke dag evenveel mensen genezen uit het ziekenhuis worden ontslagen, gisteren opnieuw 375, twee minder dan eergisteren, en 12 meer dan woensdag. Er liggen nu 5.678 coronapatiënten in het ziekenhuis. 'De druk op de ziekenhuizen blijft dus hoog', aldus Van Gucht.

De cruciale statistiek blijft de verhouding tussen het aantal corona-patiënten op intensieve zorg en het aantal bedden dat voor hen beschikbaar is. Die ligt nu op 56 procent, een cijfer die dag na dag met één, maximum twee procentpuntjes stijgt.

Sleutel

Het is de sleutel van de hele strategie tegen de longziekte covid-19, die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Mensen moeten uit elkaars buurt blijven om de verspreiding van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat ziekenhuizen en verplegend personeel niet overlopen worden. Dat lijkt dus te lukken - al blijven experts benadrukken dat we er nog niet zijn en de grote stresstest allerminst afgelopen is.

Want er worden ook nog atijd mensen positief bevonden. Gisteren hebben opnieuw 1.661 mensen positief getest, tot ruim 18.000 corona-positieven sinds de start van de uitbraak. Het dagelijkse cijfer met positief bevonden gevallen groeide de hele week elke dag met 10 procent. Reden tot hoera-stemming is er dus allerminst.

Toch benadrukken virologen dat de cijfers ook moeten afgezet worden tegen het snel groeiende aantal dagelijkse tests, intussen richting 4.000. Er wordt veel meer getest, zonder dat het aantal vastgestelde besmettingen recht evenredig mee stijgt.

Het moet aangeven dat de pandemie onder controle komt. Toch blijft het een feit dat België, de meeste Europese landen en de VS geen enkel idee hebben hoe verspreid het virus is onder de bevolking. Een grote groep mensen - volgens de eerste studies acht op tien van wie besmet wordt - ondervindt amper of geen last van het virus. Studies suggereren nu al dat het aantal geregisteerde positieve gevallen een schijntje is van het ware aantal besmettingen.

Traag en lang

De goed nieuwsshow klinkt wat hol nu opnieuw 140 mensen zijn overleden. Het nieuwe coronavirus kostte in ons land al het leven aan 1.283 mensen, in hoofdzaak ouderen. Al bijna een week sterven gemiddeld ruim 100 mensen aan de ziekte. En het lijkt er ook niet op dat het snel zal stoppen.

140 Sterfgevallen Het nieuwe coronavirus kostte in ons land opnieuw het leven aan 140 mensen. De dodentol bedraagt nu 1.283 mensen, in hoofdzaak ouderen. Al bijna een week sterven gemiddeld ruim 100 mensen aan de ziekte. En het lijkt er ook niet op dat het snel zal stoppen.