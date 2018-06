‘Twijfel over echtheid nieuwe F-16-mails Crombez'

Crombez riep woensdag, daags voor een vertrouwensstemming in de Kamer, de pers bijeen over het F-16-dossier. Bij de legerdocumenten die hij op tafel legde en die moesten bewijzen dat Vandeput wel degelijk op de hoogte was van de mogelijkheid om de F-16’s langer te laten vliegen, zaten ook twee nieuwe mails, daterend uit april en september 2017.