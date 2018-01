Uit as van Soedancrisis rijst Michel II op

‘Ik ben voorstander van een regering-Michel II. En waarom niet met dezelfde partijen?’ Zo sloot de partijvoorzitter van de Franstalige liberalen, Olivier Chastel (MR), een bewogen jaarwisseling af. Of hoe het dreigement van Bart De Wever om de regering te doen vallen is uitgemond in een versterking van de regering-Michel.