Uit gesloten centrum vrijgelaten Servisch gezin duikt onder

De Servische moeder die deze week met haar vier kinderen uit het gesloten familiecentrum in Steenokkerzeel is vrijgelaten, is ondergedoken. Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weten.

De familie kon niet gerepatrieerd worden na de opsluiting voor de maximale termijn van een maand en was overgebracht naar een open terugkeerwoning. Die zijn bedoeld om de gezinnen voor te bereiden op hun vertrek, maar daar nam de moeder met haar kinderen na twee dagen de benen.

Het is onduidelijk waar het gezin nu verblijft.

Francken reageert via Twitter dat het gezin ondergedoken is in de illegaliteit. Voor hem is detentie de enige oplossing om de wet toe te passen, wanneer een gezin niet vrijwillig wil vertrekken.

Het gezin was het eerste die werden ondergebracht in de speciaal voorzien woonunits voor families met kinderen in het gesloten centrum, met het oog op hun uitwijzing. Hun uitwijzing liep vertraging op, omdat de zesjarige dochter in eigen naam een nieuwe asielaanvraag had gedaan.

Francken vond dat er misbruik werd gemaakt van de procedure. Hij vindt dat de pauzeknop in de procedure zou moeten worden ingedrukt, wanneer 'allerhande nieuwe nutteloze procedures' worden opgestart, zodat gezinnen met kinderen langer dan de wettelijke termijn van vier weken opgesloten kunnen blijven in Steenokkerzeel.