Uitbreiden belastingvoordeel voor investeringen verdeelt federale regering

De federale regering werkt aan een steunpakket om kmo's door de coronacrisis te helpen. De liberalen willen de taxshelter die investeren in starters en groeiers fiscaal interessant maakt uitbreiden. CD&V staat op de rem.

Om de coronacrisis te overleven heeft tot een kwart van de bedrijven nood aan extra financiering. Om die reden heeft de federale regering een bankenplan uitgewerkt waarmee ondernemingen in nood een levenslijn kan worden toegeworpen. Voor veel kmo's zijn de toegeworpen overbruggingskredieten evenwel te kortlopend of te duur, waardoor ze geen hulp bieden.

De federale regering werkt daarom aan een kmo-plan om getroffen ondernemingen alsnog steun te geven. Een van de denksporen is het uitbreiden van de taxshelter voor starters en groeibedrijven. Wie tot 100.000 euro investeert in een start-up of scale-up krijgt nu een belastingvermindering, waarbij tot 45 procent van het geïnvesteerde bedrag kan worden afgetrokken.

Door met soepeler of aantrekkelijker voorwaarden te werken wil minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) particulieren overtuigen starters en groeibedrijven te ondersteunen. Zo wil hij bedrijfsleiders een fiscaal voordeel bieden als ze in hun eigen vennootschap investeren, wat nu niet kan.

Taxshelter voor kmo's

Ook het uitbreiden van de taxshelter naar kmo's ligt op tafel. De werkgeversorganisatie Unizo is daar een grote voorstander van. 'De huidige toestand toont aan dat niet alleen startende of groeiende ondernemingen nood hebben aan financiering, maar ook gevestigde bedrijven', zegt topman Danny Van Assche.

Unizo pleit ervoor dat wie in 2020 of 2021 investeert in een kmo een fiscaal voordeel krijgt van 30 procent. 'Zo wordt slapend geld in de economie gepompt', zegt Van Assche. 'Dat geld kan door de kmo gebruikt worden om facturen en kosten te betalen aan de leverancier, die op zijn beurt ook zijn facturen kan betalen. Zo verspreidt het geïnvesteerde geld zich over de economie en blijven bedrijven door de crisis solvabel.'

Achtergestelde leningen

De regering-Wilmès is verdeeld over het uitbreiden van de taxshelter. De liberalen zijn voor, maar CD&V staat op de rem. De christendemocraten vinden dat het eerder aan de Vlaamse regering is om extra steun voor bedrijven uit te werken.

Vlaams minister voor Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft de achtergestelde leningen voor corona in het leven geroepen. Kleinere bedrijven die in de problemen komen en die geen beroep kunnen doen op het bankenplan kunnen die aanvragen. Al 238 bedrijven hebben een achtergestelde lening aangevraagd, bleek dinsdag uit cijfers die Crevits vrijgaf. Alles samen gaat het om ruim 126 miljoen euro aan noodleningen.