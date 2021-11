Uitbreiding taxshelter moet nog Europese horde over

De federale regering is nog niet zeker of haar plannen om investeringen in kmo’s fiscaal aan te moedigen geen verboden staatssteun zijn. Dat blijkt uit een nota van de federale overheidsdienst Financiën.

Kunnen overheden de relance na de coronapandemie voluit op gang duwen zonder op de Europese regels voor overdreven en verboden staatssteun te botsen? Of anders gesteld: waar eindigt de overheidsstimulus en moet de vrije markt het weer overnemen?

De vraag is sinds de ongeziene overheidsinterventie tijdens de coronapandemie pertinent geworden en stelt zich nu ook voor de federale relanceplannen om investeringen fiscaal harder aan te moedigen. Maar het is niet duidelijk of die plannen zomaar mogen van de Europese Commissie. Dat blijkt uit een nota van de federale overheidsdienst Financiën, waarover La Libre Belgique donderdag bericht, die De Tijd kon inkijken.

Toen de federale regeringspartijen in oktober een akkoord over de begroting sloten, zetten ze ook een investeringsplan van 1 miljard euro voor de relance in de steigers. Daaraan koppelden ze een ruimere fiscale aanmoediging voor wie investeert in startende en snel groeiende bedrijven.

Regering-Michel

Zo’n taxshelter werd al ingevoerd door de regering-Michel. Wie in startende of groeiende bedrijven investeert, kan die investeringen deels fiscaal aftrekken. De regering-De Croo besloot de plafonds voor die fiscale aftrekken te verhogen, zodat het geld dat jonge bedrijven fiscaal vriendelijk kunnen ophalen wordt verdubbeld.

Nieuwe, pas opgerichte, vennootschappen kunnen via de taxshelter tot een half miljoen euro ophalen. Voor jonge vennootschappen gaat het tot 1 miljoen euro. Het fiscale voordeel op die bedragen varieert van 30 tot 45 procent van de investering in een pas opgerichte vennootschap en 25 procent in een groeibedrijf.

De regering-Michel heeft de maatregel nooit aangemeld bij de Europese Commissie, die oordeelt over de vraag of EU-regeringen overdreven staatssteun aan bedrijven verlenen. De fiscale administratie is al langer in dubio over de noodzaak van een aanmelding. Ook de regering-De Croo heeft nu de vraag open gelaten. Een nota van adviseurs van de federale overheidsdienst Financiën adviseert het zekere voor het onzekere te nemen.

Staatssteun

De regeringspartijen hebben de vraag open gelaten of dit soort steun moet worden aangemeld bij de Europese Commissie. Die oordeelt over de vraag of EU-regeringen overdreven staatssteun aan bedrijven verlenen, die de concurrentie met de Europese sectorgenoten verstoort.

‘De efficiëntste manier om de twijfel weg te nemen is de aanmelding van deze maatregel bij de Europese Commissie’, staat in de nota. ‘In dat geval zouden we het best het huidige stelsel opheffen en een nieuw stelsel invoeren dat pas in werking treedt na het akkoord van de Europese Commissie.’

Het belangrijkste gevolg daarvan is dat de uitbreiding van de investeringssteun vertraging oploopt. Die zou dan niet op 1 januari in werking treden, maar pas na het groen licht van de Europese Commissie.

Vermoedelijke illegaliteit

Een andere optie is 'de vermoedelijke illegaliteit' te laten voortbestaan', luidt het advies, tot de Europese Unie haar regels over de fiscale stimuli voor privé-investeerders heeft aangepast. Dat heeft dan het voordeel dat de taxshelter sneller kan worden uitgebreid. Maar de rechtsonzekerheid verdwijnt niet.