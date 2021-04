Uitgewezen Turkse imam heeft België verlaten

De Turkse imam die na homofobe uitspraken het bevel kreeg het grondgebied te verlaten, is na een intensieve begeleiding ook vertrokken. Dat liet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) in het parlement weten.

'Het bevel om het grondgebied te verlaten werd begin februari betekend. We zijn onmiddellijk de procedure opgestart voor een intensieve opvolging richting vertrek. Ondertussen heeft de man na verschillende gesprekken gevolg gegeven aan het bevel en is hij vertrokken. Hij bevindt zich dus niet meer op Belgisch grondgebied', zei de staatssecretaris op een vraag van Kamerlid Annick Pothier (Vlaams Belang).

'Dit toont nog maar eens aan dat het wel degelijk rendeert in te zetten op intensieve coaching. We zullen hier de komende jaren nog veel meer op inzetten. In dit dossier, en we zijn ervan overtuigd dat dat ook in andere dossiers kan, heeft de volhardende inzet van onze diensten en een goede en respectvolle samenwerking met de ambassade ertoe geleid dat snel een oplossing werd gevonden', aldus Mahdi, die nog eens benadrukt dat er hier geen plaats is voor wie haat komt zaaien.