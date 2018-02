Uitstap uit kernenergie maakt elektriciteit 15 euro duurder per jaar

Vijftien euro per jaar. Dat is de extra factuur die gezinnen zullen moeten betalen als de regering kiest voor de uitstap uit kernenergie in 2025, blijkt uit een langverwachte studie.

'Het energiepact is binnen handbereik', zegt minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) in een interview met de Franstalige krant La Libre Belgique. Ze zegt dat op basis van de langverwachte studie die ze op vraag van de regering bestelde bij professor Johan Albrecht. Daaruit blijkt dat de impact van de kernuitstap op de elektriciteitsfactuur beperkt is.

Voor gezinnen zou de factuur vanaf 2025 met 15 euro per jaar stijgen. Dat komt omdat in een overgangsfase moet geïnvesteerd worden in gascentrales. En om die rendabel te maken zijn overheidssubsidies nodig.

Marghem zegt positief verrast te zijn door de studie.

Volgens haar kan het energiepact nu makkelijk groen licht krijgen van de regering-Michel. Premier Charles Michel wilde het energiepact, dat onderhandeld was door de vier energieministers in ons land en een kernuistap voorziet in 2025, eind vorig jaar al afkloppen. Maar de N-VA stond toen op de rem. De partij vreesde dat het de elektriciteitsfactuur te veel in de hoogte zou duwen. Daarom werd een nieuwe studie gevraagd aan Johan Albrecht.