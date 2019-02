Uitweg voor extra loonsverhoging duikt op

Uit het loonkostenrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) bleek dat de lonen in ons land dit en volgend jaar met maximaal 0,8 procent kunnen stijgen boven op de indexeringen van naar verwachting 3,8 procent. Voor de vakbonden is dat te weinig, waarop zij het loonoverleg met de werkgeversorganisaties opbliezen en woensdag staakten.

Vooruitzichten Planbureau

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) ziet evenwel nog een kans op een akkoord, maakte hij duidelijk in de Kamercommissie Sociale Zaken. Hij wees erop dat de definitieve loonmarge afhankelijk is van de vooruitzichten van het Planbureau, die later deze week worden bekendgemaakt.